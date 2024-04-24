Закончен 14-летний кошмар владельцев iPad. В него наконец-то встроят «фишку», которая есть даже в звонилках за 700 рублей

В планшетах компании Apple спустя много лет появится фирменный калькулятор. Apple 14 лет не выпускала его, притом причина не объясняла, чем провоцировала насмешки, особенно со стороны владельцев Android-устройств. Встроенный калькулятор есть даже в самых дешевых сотовых телефонах по цене двух стаканов кофе.

Долгожданное обновление iPad

Компания Apple может встроить в планшеты iPad фирменное приложение калькулятора, пишет портал WCCFTech. Апдейт станет частью прошивки iPadOS 18, премьера которой ожидается в июне 2024 г. на конференции WWDC 2024.

Более того, высока вероятность, что это будет самое важное нововведение в iPadOS, с учетом того, как долго владельцы iPad ждут это приложение. Обычно Apple быстро реагирует на только провал своих гаджетов в продаже – она в считанные недели сократила производство iPhone 14 Plus и, по неофициальным данным, уже уменьшила количество выпускаемых очков виртуальной реальности Vision Pro. CNews писал, что этот гаджет был интересен потребителям лишь в первые дни после старта продаж – затем последовали многочисленные возвраты, а количество так и не закрытых предзаказов было гигантским.

Что касается обновлений ПО по просьбе пользователей, то здесь Apple может тянуть месяцами, прежде чем встроить ту или иную востребованную функцию. Однако в случае с калькулятором для iPad она побила все мыслимые и немыслимые рекорды – весь мир ждал его появления более 14 лет.

Angus Gray / Unsplash Отсутствие калькулятора в iPad давно одним из аргументов в спорах о том, что лучше - iPad или сопоставимый по возможностям планшет на Android

Эксперты профильного портала Apple Insider назвали отсутствие в планшетах Apple калькулятора «затянувшимся ночным кошмаром» (long nightmare).

Затянувшееся ожидание

14 лет – это возраст, когда гражданин России получает свой первый паспорт. Именно столько исполнилось самому первому iPad – его премьера состоялась в январе 2010 г., и представлял его сам Стив Джобс (Steve Jobs), ушедший из жизни осенью 2011 г.

На тот момент вышло уже три поколения iPhone (2G, 3G и 3GS), и в каждом из них был встроенный калькулятор. Что до первого iPad, то Apple его этой «роскоши» лишила. В дальнейшем абсолютно все планшеты компании, включая самый дешевый iPad, ультракомпактный iPad mini и очень дорогой iPad Pro, поставлялись без встроенного калькулятора. При этом цена iPad Pro в США доходит до $2399 (225 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 апреля 2024 г.) за комплектацию с 1 ТБ и сотовым модемом, и это еще без учета стилуса и чехла.

Калькулятор – это базовая функция классических сотовых телефонов и тем более смартфонов и планшетов на базе ОС Android. Встроенный калькулятор есть даже в легендарном телефоне Nokia 3310, вышедшем в 2000 г. Купить его в 2024 г. можно только на сайтах объявлений, но редакция CNews нашла встроенный калькулятор в современном телефоне TeXet 130-TM, который на момент выпуска стоил дешевле 700 руб.

Калькулятор есть даже в телефоне, который стоит в сотни раз дешевле топовых iPad Pro

Упоминание о наличии в TeXet 130-TM калькулятора есть в инструкции на сайте производителя.

Вместо одного калькулятора – два

Пока нет точных данных, в каком виде предстанет калькулятор на iPad. Отдельное приложение – это один из возможных вариантов, но порталы WCCFTech и Apple Insider также упоминают о некой функции математических вычислений в приложении для заметок. Не исключено, что Apple в итоге внедрит в iPadOS 18 оба варианта.

Также следует обратить внимание, что калькулятор для планшета Apple упоминается исключительно в связке с iPadOS 18. Из этого следует, что долгожданную опцию получат далеко не все существующие iPad – Apple ежегодно прекращает поддержку некоторых из них, как и в случае с iPhone.

Для примера, нынешнюю iPadOS 17 можно установить на обычный iPad минимум шестого поколения, iPad Air от третьего поколения, iPad mini 5 и новее, а также на iPad Pro 10,5, и iPad Pro 12.9 от второго поколения. Также поддерживаются все четыре существующих на момент выхода материала поколения iPad Pro 11.

А есть ли смысл

На деле аутентичный калькулятор Apple подавляющее большинство пользователей iPad перестали ждать много лет назад. Кто-то приноровился использовать для этого веб-сервисы, кто-то пользуется строкой системного поиска Spotlight (там есть функция математических вычислений), но большинство с успехом освоили сторонние приложения, за 14 лет появившиеся в большом изобилии.

В числе наиболее востребованных – приложение «Калькулятор» от разработчика xNeat.com – оно распространяется на бесплатной основе, хотя и имеет встроенные микротранзакции для разблокировки дополнительных функций. Существуют и платные решения – Solve, PCCalc, CALC Smart и многие другие. Все они доступны для скачивания в AppStore.

Когда ждать надоело

Вероятно, единственными преимуществами приложения Apple, когда оно появится, будут его бесплатность и отсутствие необходимости самостоятельной его установки. Откроет ли Apple охоту на сторонние калькуляторы в App Store, предугадать невозможно.