Apple после оглушительных провалов электромобиля и Vision Pro хочет выпускать роботов, чтобы конкурировать с Xiaomi

Apple переключилась на разработку домашних роботов после внезапного закрытия проекта по электромобилю и громкого провала гарнитуры Vision Pro. Это новая для компании сфера – ничего подобного она до этого не выпускала, но у нее будет немало конкурентов, среди которых – Xiaomi.

Робот с яблочком

Компания Apple готовится выйти на рынок домашней робототехники, пишет Bloomberg. Ранее она ничего подобного не выпускала, но, похоже, ей очень нужна новая ниша, поскольку все ее новейшие проекты потерпели неудачу.

Например, Apple в течение 10 лет разрабатывала свой электромобиль, но в начале 2024 г. без объяснения причин распустила всю команду и закрыла проект, так ничего и не показав общественности. Также она провалилась с гарнитурой виртуальной реальности Vision Pro – она получилась излишне дорогой, и многие пользователи либо отказались от покупки, либо купили, опробовали и через пару дней сдали ее обратно в магазин. Это общемировая практика – в России Vision Pro на старте продаж стоила в среднем 600 тыс. руб. и покупок было в разы меньше, чем предзаказов.

Новый центр вселенной

По данным Bloomberg, домашние роботы станут не просто еще одним видом техники с всемирно известным логотипом на корпусе. Для Apple это будет едва ли не новый центр ее экосистемы – она собирается бросить все силы на их разработку.

Keming Tan / Unsplash Apple решила разработать то, что другие компании выпускают в течение десяти лет

Агентство утверждает, что в основе всех роботов компании будет лежать искусственный интеллект, но пока нет данных, как именно он будет использоваться в них. На текущем этапе Apple разрабатывает одного робота, о возможностях которого ничего неизвестно, а также отдельное настольное устройство для управления домашней робототехникой.

Согласно инсайдерской информации, добытой журналистами Bloomberg, новый робот Apple будет «следить за домом». Однако никаких новых подробностей это не открывает – например, робот-пылесос может следить за чистотой в доме, а камера с искусственным интеллектом следит за безопасностью помещения, в котором она расположена.

Запастись терпением

На 4 апреля 2024 г. все роботизированные новинки Apple находились на одном из самых начальных этапов разработки, утверждает агентство. В настоящее время нет ни сроков анонса, ни тем более даты начала их продаж.

Однако всего через два месяца Apple проведет ежегодную конференцию WWDC, на которой она всегда рассказывает о своих самых интересных новинках. Например, в 2020 г. она объявила об отказе от процессоров Intel в пользу собственных решений с архитектурой ARM, а спустя три года явила миру гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro.

Не исключено, что новые роботы компании будут анонсированы за много месяцев до их релиза, как это было с гарнитурой, которая поступила в продажу лишь спустя восемь месяцев с момента своего дебюта на WWDC 2023. Но стоит отметить, что она разрабатывалась в течение как минимум нескольких лет до премьеры.

Пылесос вместо машины

По данным Bloomberg, над новыми роботами Apple работает как минимум часть команды, ранее трудившейся над электромобилем. Возможно, Apple решит использовать часть наработок по проекту, что накопились за 10 лет его развития, в новых для себя гаджетах. Например, она может задействовать в новой экосистеме домашних роботов программное обеспечение для автомобиля.

Также Apple прямо сейчас набирает команду новых специалистов, профиль которых – это именно робототехника, о чем свидетельствуют многочисленные соответствующие вакансии на ее сайте.

Опоздать на 10 лет

пока неясно, какие именно домашние роботы в обозримом будущем получат логотип в виде надкушенного яблока. Но если это будут именно робот-пылесосы, то Apple, вероятно, будет непросто занять свою нишу – если в случае с iPhone и iPad на момент их появления в продаже в 2007 и 2010 г. соответственно достойных аналогов у них не было, то в 2024 г. свои роботы, способные пылесосить и мыть полы, есть в ассортименте десятков компаний, в основном, китайских, например, Xiaomi.

Рынок этих устройств существует около 10 лет, и жесткая конкуренция заставляет производителей очень быстро обновлять и совершенствовать свой модельный ряд роботов-пылесосов.

К слову, Xiaomi конкурировала с Apple даже на рынке электромобилей, даже на этапе их разработки, и вышла победителем. Если Apple забросила свой проект, то Xiaomi довела его до конца, и в начале 2024 г. свет увидел электрический седан Xiaomi SU7.