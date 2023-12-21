Microsoft облажалась – девять лет разработки пошли прахом. Перспективная технология оказалась пустышкой

Microsoft решила полностью свернуть дальнейшее развитие технологии смешанной реальности, которая объединяла в себе возможности виртуальной и дополненной реальностей. Она работала над ней как минимум с 2015 г., но популярной и востребованной эта идея так и не стала.

Microsoft признала поражение

Корпорация Microsoft официально объявила технологию смешанной реальности (Mixed Reality, MR) устаревшей. Объявление технологии смешанной реальности устаревшей в данном случае означает, что в очень скором будущем она исчезнет из состава Windows, по крайней мере, из Windows 11. Для этого Microsoft выпустит отдельный патч. Попутно будет прекращена поддержка приложений Mixed Reality Portal и SteamVR.

Microsoft продвигала MR, по меньшей мере, с 2015 г., когда сделала ее частью Windows 10, но пользователи эту разработку не оценили, отдав в итоге предпочтение одной из технологий, лежащей в основе MR.

Детище Microsoft – это сочетание технологий дополненной реальности (Augmented Reality, AR) и реальности виртуальной (Virtual Reality, VR). Отсюда и название – смешанная реальность. Идея заключалась в том, чтобы пользователь видел своими глазами сочетание элементов физического и виртуального миров и мог взаимодействовать с ними.

Фото: Microsoft Расширяющая реальность технология Microsoft рынком оказалась не востребована

Но дополненная реальность, несмотря на все старания Apple, Google и других крупных ИТ-компаний, широкую популярность не обрела, в отличие от виртуальной реальности. Эта технология отлично прижилась в мире видеоигр – регулярно появляются как новые игры, ориентированные на полное погружение пользователя в несуществующий мир, так и новые устройства (шлемы и пульты управления), его в этот мир погружающие.

Все очень плохо

Как и обычная дополненная реальность, смешанная реальность Microsoft осталась крайне нишевым продуктом. За годы своего существования она пришлась по нраву, вероятнее всего, лишь американским военным – вместе с самой технологией Microsoft разработала и несколько поколений очков для нее, известных под названием HoloLens. Американская армия была готова тратить (и тратила) на эти приборы сотни миллионов долларов, но в начале 2023 г. военные вбили несколько гвоздей в крышку гроба как очков HoloLens, так и самой технологии смешанной реальности.

CNews писал, что власти США выступили с официальным запретом реализации контракта на $400 млн, по которому Пентагон должен был закупить большую партию тактических очков IVAS. Это кастомизированная версия HoloLens, которая, как показали испытания, вызывала у солдат тошноту и головную боль. Во время тестирования приближенных к реальным условиях очки показали себя далеко не с лучшей стороны.

Пролететь мимо потребительского сегмента

Microsoft очень хотела сделать смешанную реальность и все сопутствующее оборудование частью экосистемы Windows, и потому сама технология, которая на начальном этапе носила название Windows Holographic стала частью Windows 10 с момента ее релиза летом 2015 г.

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Анонс технологии, как и очков HoloLens первого поколения, состоялся в январе 2015 г.

Предполагалось, что пользователи будут использовать специальные шлемы для взаимодействия с операционной системой и ее элементами, а также со сторонними приложениями, но спустя восемь с половиной лет с релиза Windows 10 всему миру очевидно, что идея «не взлетела». При этом сама Windows 10 как была, так и остается самой популярной версией Windows в мире – 68% в мире и 75,86% в России против 26,66% и 12,46% у более новой Windows 11 (StatCounter, статистика за ноябрь 2023 г.).

Apple подсмотрела идею

Тем временем Apple готовится занять высвободившуюся нишу на рынке. Летом 2023 г. она показала совершенно новое для себя устройство – очки дополненной реальности Vision Pro, которые оценила в $3500 (321 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 декабря 2023 г.). Они пока не поступили в продажу – релиз ожидается в течение 2024 г.

Фото: Apple Apple Vision Pro

Несмотря на то, что Apple называет Vision Pro очками именно дополненной реальности, по всем признакам это гаджет для смешанной реальности.