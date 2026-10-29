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Rokid

Rokid

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.10.2026 От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году 1
16.08.2024 Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран 1
02.06.2021 Virtuality Club представит производителя Rokid и их очки дополненной реальности Rokid Glass 2 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Rokid и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5387 1
Apple Inc 13334 1
Amlogic 57 1
Acer Group - Acer Inc 2829 1
Blender 53 1
Умные очки - смарт очки - Smart glasses 74 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8638 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1547 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3238 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 2
DCI-P3 - Охват цветового пространства 363 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1663 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10898 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1296 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13412 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1884 1
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Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2067 1
Контрастность 3078 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2510 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5416 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6518 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 1
PnP - Plug&Play 347 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 1
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10705 1
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USB Type-C - USB-C - USB 3 2461 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15594 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10409 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1114 1
Apple Vision Pro 40 1
Acer AR Vision 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 3023 1
Rokid Glass AR-устройство 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 2
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5597 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2765 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1335 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1939 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 760 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3851 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
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