Virtuality Club представит производителя Rokid и их очки дополненной реальности Rokid Glass 2

10 июня на предстоящей конференции MIXR 2021 российская технологическая компания Virtuality Club представит производителя Rokid и его новую модель умных очков для бизнеса и предприятий Rokid Glass 2.

С 2014 года Rokid специализируется на исследовании и разработке продуктов смешанной реальности и искусственного интеллекта, обеспечивая продвинутые корпоративные решения и продуманный пользовательский интерфейс. На презентации посетители более детально ознакомятся с основными продуктами Rokid и особенно с новейшим AR-устройством Rokid Glass 2.

Rokid Glass 2 – это легкие smart-очки дополненной реальности, предназначенные для повышения эффективности рабочего процесса и создания комфортных условий сотрудников в таких сферах как производство, логистика, бизнес, выставки, медицина, образование и аналогичных областях.

Функционал Rokid Glass 2 был применен в качестве решения для оптимизации процессов, которые ранее требовали длительных итераций. Например, сотрудники служб безопасности или охраны использовали очки в местах массового скопления людей (аэропорты, торговые центры и т.д.) для идентификации граждан при патрулировании. В радиусе 5 метров Rokid Glass 2 может идентифицировать до 10 лиц со скоростью обработки 0,2 секунды и точностью 99,8%, а совместив очки с 4G модулем, можно синхронизировать потоки данных. Также Rokid Glass 2 успешно применяют в качестве удобного инструмента при обслуживании оборудования. Компания Cisco, внедрив руководства для своих сотрудников в дополненную реальность, повысили эффективность работы до 30%, а точность выполнения с первого раза до 90%. Последняя модернизация очков, связанная с COVID-19, добавляет инфракрасный датчик с возможностью определения температуры у 10 человек единовременно на расстоянии 3 метров.

Технические характеристики Rokid Glass 2

Центральной аппаратной частью Rokid Glass 2 является процессор Amlogic-S905D3 и дисплей с технологией волноводной оптики. Дисплей очков проецирует изображение на реальное пространство в разрешении 1280x720 пикселей с углом обзора 40 градусов. Данная AR-функция используется для отображения требуемой текстовой или графической информации непосредственно перед глазами пользователя. Управлять очками можно посредством голосовых команд, движением головы или физическими кнопками, которые расположены на корпусе. Первые две формы взаимодействия позволяют работать с устройством без помощи рук.

Rokid Glass 2 впечатляют ультратонким форм-фактором, легким весом, всего 105 грамм и складной конструкцией. Кроме того, девайс обладает съемным защитным стеклом для различных условий освещения и возможностью интеграции рецептурных линз. Интерфейс дополненной реальности подключается по проводу к миникомпьютеру, на котором располагаются все основные вычислительные ресурсы и большой аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, что позволяет использовать устройство в течение всего рабочего дня (до 8 часов) без дополнительной подзарядки.

На фронтальной стороне установлена 8-мегапиксельная камера с автофокусом для реализации функции удаленного ассистента: когда сотрудник транслирует окружающую обстановку эксперту в режиме реального времени. Пользователи обладают возможностью мгновенно организовать удаленную конференцию между сотрудниками даже в условиях заводских зон или шумных площадок, благодаря аудиосистеме, включающую два встроенных динамика и двойной микрофон с функцией шумоподавления.

Очки Rokid Glass 2 совместимы с мобильными устройствами, оснащенными выходом DP, компьютерами и рядом других устройств, поддерживают подключение по Wi-Fi и Bluetooth, а также расширение функциональных возможностей адаптивными модулями. В дополнение к основному оборудованию производитель предоставляет базовые инструменты SDK для разработчиков кастомизированных решений для использования Rokid Glass 2 в различных сценариях.

Rokid Glass 2 уже доступны для заказа в России на сайте.