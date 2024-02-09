Нижний Новгород вошел в топ-3 по предзаказам очков дополненной реальности Apple Vision Pro

ПАО «МТС», цифровая экосистема, исследовала спрос на очки дополненной реальности Apple Vision Pro среди россиян после старта предзаказа. Самый большой интерес к гаджету, ожидаемо зафиксирован в Москве, первые клиенты получат новинку уже на следующей неделе. Столица Приволжья вошла в тройку лидеров по количеству предзаказов в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За первые шесть дней с момента старта предзаказов в МТС заявки на покупку оставили около пятисот человек из 24 городов России. Самый большой интерес к новинке проявляют жители Москвы – 47% от всех предзаказов. Также высокий спрос фиксируется в Санкт-Петербурге (12%), Нижнем Новгороде (5%), Казани (3%), Чебоксарах (3%) и во Владивостоке (3%).

«Цены МТС на Apple Vision Pro одни из самых доступных в России, поэтому ожидаемо, что спрос на новинки продолжит расти. Наши клиенты получают не только товар в числе первых в стране, но и что немаловажно – гарантию на один год. На следующей неделе мы начнем выдавать предзаказы, а старт продаж запланирован на самое ближайшее время», - сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Розничная цена на Apple Vision Pro в интернет-магазине МТС составляет от 579990 руб. до 669990 руб. в зависимости от конфигурации.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.