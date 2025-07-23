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Зуева Ирина


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 Сеть restore: запустила кастомизацию устройств Apple 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зуева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 226 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Samsonite - Самсонайт 16 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 465 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 908 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1494 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 261 1
IKEA - ИКЕА 161 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4877 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 119 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4557 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54164 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5127 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12544 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 52 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 642 1
Лебедев Дмитрий 21 1
Захаров Роман 2 1
Ишуткин Иван 3 1
Шанина Ирина 27 1
Закеров Марат 2 1
Кайкова Ирина 4 1
Виноградова Надежда 3 1
Башилова Екатерина 1 1
Аббакумов Семён 1 1
Дрожников Александр 1 1
Буренков Александр 2 1
Боброва Анна 5 1
Джамалов Евгений 17 1
Рощин Петр 1 1
Смирнов Александр 82 1
Байков Андрей 5 1
Осокин Андрей 10 1
Николаев Илья 4 1
Лабковский Филипп 2 1
Ременникова Елена 10 1
Чухонцев Александр 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4569 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6018 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373641, в очереди разбора - 748530.
Создано именных указателей - 179026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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