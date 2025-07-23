Сеть restore: запустила кастомизацию устройств Apple

Сеть фирменных магазинов restore: представила новый сервис — кастомизацию устройств Apple. Теперь в магазинах сети можно сделать гравировку, заменить цвет задней панели или напечатать на ней любое изображение — при этом сохраняются как тактильные ощущения оригинальных поверхностей, так и все функции устройств.

Главным конкурентным отличием сервиса кастомизации restore: является инновационная технология, которая позволяет наносить принт или менять цвет задней панели. Тактильные ощущения при использовании устройства при этом не меняются, сохраняется влагозащита и функция беспроводной зарядки.

Принт для нанесения и цвет можно выбрать самостоятельно или воспользоваться готовыми шаблонами от restore:. Гравировку можно сделать в тон устройства и, например, нанести фразу, слово, символы. Гарантия при кастомизации сохраняется, если устройство куплено в restore: — гарантия два года с момента покупки; если устройство куплено не в сети restore: — гарантия составит 90 дней на выполненные работы.

«Наша сеть работает с техникой Apple вот уже 20 лет, на протяжении всего этого времени мы оказывали и продолжаем оказывать сервисную поддержку по стандартам Apple и знаем, как правильно обслуживать эти устройства. Сегодня покупатели рассматривают электронику как долгосрочную инвестицию, где регулярный уход — необходимое условие, а кастомизация — возможность обновить дизайн без затрат на покупку нового смартфона или ноутбука, — отметила Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung). — Замена аккумулятора, чистка системы охлаждения ноутбука или чистка динамиков наушников - тот необходимый минимум, который позволит дольше пользоваться любимыми устройствами и сохранить все их качества и функции на первоначальном уровне. По нашей оценке спрос на подобные услуги будет только расти».

В ответ на запросы клиентов сервисная команда бренда restore: запустила новую услугу SMART-уход, направленную на заботу о гаджетах Apple. В сервисных центрах сети можно сделать профессиональную диагностику и техническое обслуживание устройств проверить исправность всех деталей, а также почистить их от пыли и микрозагрязнений.

Например, профилактическая чистка компьютера поможет поддержать устройство в хорошем состоянии и продлить срок его службы; чистка динамиков наушников может производиться как в гигиенических целях, так и в целях восстановить качество звучания или для продления срока службы устройства; замена аккумулятора увеличит время автономной работы устройства, устранит риск вздутия аккумуляторной батареи и снижения производительности устройства.

Оба сервиса — кастомизацию и SMART-уход — бренд запускает одновременно, так как это дополняющие друг друга услуги: например, при кастомизации специалисты сервисного центра разбирают детали телефона, которые можно почистить и обновить при необходимости.