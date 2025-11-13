Разделы

Сеть restore: и бренд MINTSEV презентовали авангардную капсулу аксессуаров для гаджетов

Бренд электроники restore: в честь своего 20-летнего юбилея выпустил эксклюзивную капсулу аксессуаров для гаджетов, созданную в коллаборации с авангардным дизайнером и художником Кириллом Минцевым. В коллекции MINTSEV for restore: — уникальные изделия ручной работы, выполненные в фирменной технике плетения, — синтез театральной эстетики и современного дизайна. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Лимитированная капсула аксессуаров создана на стыке технологий и театральной эстетики. Это не просто аксессуары, а самодостаточные арт-объекты, которые не только защищают устройства, но и становятся ярким акцентом. Каждое изделие превращает гаджет в ключевой элемент эстетики владельца девайса. Бренд restore: известен своими коллаборациями с российскими художниками. В рамках проекта restore:digital art компания поддерживает креаторов на протяжении уже более девяти лет.

Общим ключом для совместной коллекции с Кириллом Минцевым стал минимализм, присущий дизайну гаджетов Apple, и скульптурная сложность его работ, в которых переплетаются природные фракталы и футуристичные мотивы.

«Общим ключом для совместной коллекции с Кириллом Минцевым стал минимализм, присущий дизайну гаджетов Apple, и скульптурная сложность его работ, в которых переплетаются природные фракталы и футуристичные мотивы. Два десятилетия мы являемся надежным проводником в мире технологий. Наша цель — не просто продавать гаджеты, а создавать для покупателей премиальные продукты, которые помогают им чувствовать себя комфортно и стильно» — сказала Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung).

Центральное место в коллекции занимают чехлы для смартфона, ноутбука и наушников, воплощенные через сложное плетение паракорда. Дополняют капсулу ремешки с карабинами, которые открывают простор для стилизации, позволяя носить аксессуар кросс-боди, в качестве элемента одежды, а также позволяют реализовать самые смелые стилистические эксперименты. Аксессуары защищают устройства и подчеркивают индивидуальность. Они наполнят стилем и индивидуальностью любой образ — от повседневного до вечернего.

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно
Бизнес

«Для меня эта коллаборация — шаг к воплощению мечты о создании изделий для большого количества людей, несущего в себе душу и ценность ручного труда. В мире, где наступает эра искусственного интеллекта, я верю, что тактильность и человеческое мастерство обретают новую, еще большую ценность. Технологии — мой давний союзник: мой первый iPad, купленный в restore:, дал мне огромный творческий импульс. Сегодня мы возвращаем этот долг, облачая технологичные устройства в уникальную, живую «вторую кожу», созданную вручную. Это и есть будущее — гармоничный диалог между цифровым и материальным, между алгоритмом и искусством», — сказал Кирилл Минцев.

Стоимость изделий: сумка для ноутбука —14,9 тыс. руб., сумка для смартфона — 12,9 тыс. руб., чехол брелок для наушников — 10,9 тыс. руб., ручка для сумки (L, M) — 2,6 тыс. руб.

