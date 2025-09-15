Разделы

Giannandrea John Джаннандреа Джон


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 В Apple полетели головы. Главного топ-менеджера по нейросетям увольняют после грандиозных провалов 1
03.05.2024 В США заканчиваются программисты. Google призывает власти смягчить иммиграционные правила 1
14.11.2022 Планы Apple по созданию конкурента Google пошли прахом 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Giannandrea John и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12088 2
Apple Inc 12432 2
Meta Platforms - Facebook 4501 1
Google DeepMind 58 1
Yandex - Яндекс 8106 1
Microsoft Corporation 25052 1
Microsoft - LinkedIn 672 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4716 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 67 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1593 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11083 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7314 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13175 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14375 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25171 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3016 1
Application store - магазин приложений 1334 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 542 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 473 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7247 1
VK - Mail.ru Одноклассники Робби 17 1
Google Brain 7 1
Apple iOS 8119 1
Apple macOS 2181 1
Apple - App Store 2974 1
Apple Siri - Голосовой помощник 410 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 499 1
StatCounter 429 1
Apple iTunes Store 1115 1
Apple iPhone 14 140 1
Giannandrea John - Джанандре Джон 6 2
Bhatia Karan - Бхатия Каран 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 350 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 167 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 71 1
Baker Stephen - Бейкер Стивен 13 1
Venkatachary Srinivasan - Ванкатачари Шрилкаван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Швейцария - Цюрих 269 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 597 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5370 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1854 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14658 1
The Verge - Издание 585 1
FT - Financial Times 1242 1
Bloomberg 1362 1
The Information 63 1
