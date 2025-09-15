Разделы

УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 В Apple полетели головы. Главного топ-менеджера по нейросетям увольняют после грандиозных провалов 1
16.09.2021 «Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с кликбейтом в соцсети 1
28.09.2020 «Одноклассники» открыли чемпионат по разработке алгоритма для поиска «токсичных» комментариев 1
06.07.2020 «Одноклассники» запустили платформу для бизнеса по обработке контента с помощью нейросетей 1
16.04.2014 Средний бизнес решит проблему дефицита данных ДЗЗ 1
26.05.2010 Microsoft объявила о кадровых перестановках 1
12.01.2010 ZunePhone: новые слухи 1
11.01.2010 Windows Mobile 7 выйдет в феврале 1
09.06.2008 Microsoft отказывается конкурировать с iPhone 1
29.05.2007 Microsoft Zune: 1 млн за 9 месяцев 1
03.08.2006 Тестируем телефоны Да Винчи и Робби Вильямса 1
28.07.2006 Microsoft: еще один год убытков от бизнеса развлечений 1
07.07.2006 Microsoft представит свой медиаплеер к новому году? 1
30.03.2006 Microsoft начала лицензировать технологии для мышей и клавиатур 1
19.10.2004 Робби Уильямс выпустит альбом на карте памяти 1
28.10.1999 Поп-звезда Робби Вильямс записал песню для саундтрека к футбольному симулятору 1
13.08.1999 Robbie Williams сотрудничает с Electronic Arts 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

VK и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25052 8
Apple Inc 12432 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 2
VK - Mail.ru Group 3505 1
EA - Electronic Arts 1288 1
SanDisk 320 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Sony 6592 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1264 1
PlanetiQ 1 1
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 16 1
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 1
Samsung Electronics 10491 1
Google LLC 12088 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2936 1
Ситимобил - Служба такси 162 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Лента - Сеть розничной торговли 2220 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 270 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1301 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28606 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11083 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4653 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25171 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25247 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17610 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7146 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5618 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5549 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3723 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4201 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26626 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1765 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4812 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3532 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3651 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10222 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7825 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25508 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 796 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1169 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7120 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5810 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4443 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12707 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14208 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7545 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 970 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12766 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1043 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2278 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13175 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1016 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2715 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Microsoft Zune - MS Zune 173 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1873 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1862 3
Apple iPod 1538 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7247 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 212 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4076 1
Apple iTunes Store 1115 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 428 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1531 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 1
Sony Walkman 285 1
Microsoft Windows Mobile 7 39 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
Microsoft Windows 16133 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson Z - серия мобильных телефонов 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 640 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 37 1
ВТБ - Жилищная экосистема - М2 - Метр квадратный 5 1
Apple iPad 3900 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3025 1
Apple Siri - Голосовой помощник 410 1
OpenAI ChatGPT 464 1
Apple iPhone 16 140 1
Bach Robbie - Бэч Робби 29 8
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 2
Williams Robbie - Вильямс Робби 10 2
Дусалеев Вячеслав 10 1
Сенников Алексей 2 1
Федчин Антон 12 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 1
Симонов Игорь 103 1
Allard J - Аллард Джей 8 1
Don Mattrick - Мэттрик Дон 5 1
Brown Dan - Браун Дэн 16 1
Lees Andy - Лис Энди 7 1
Schingler Robbie - Шинглер Робби 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 350 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 23 1
Giannandrea John - Джанандре Джон 6 1
Giannandrea John - Джаннандреа Джон 3 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17817 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 2
Испания - Королевство 3746 1
США - Флорида 771 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5305 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3615 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 1
Английский язык 6823 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11523 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1897 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17065 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7196 1
Спорт - Футбол 749 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5182 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 261 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2027 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5908 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6425 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 1
Bloomberg 1362 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8304 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 133 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
VK All Cups 18 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 173 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

