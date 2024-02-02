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2ГИС выпустил приложение для Apple Vision Pro

Приложение создано специально для первых очков смешанной реальности от Apple и называется 2GIS Immersive. Оно уже доступно в магазине приложений гарнитуры, продажи которой стартовали 2 февраля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Приложение 2GIS Immersive дает возможность с помощью гарнитуры Apple Vision Pro перетаскивать в пространстве и рассматривать реалистичные 3D-модели зданий от 2ГИС прямо в своей комнате: таким образом можно увидеть, например, Московский Кремль, здание МГУ или Казанский собор в Санкт-Петербурге.

«2ГИС первым в России представил сотни реалистичных 3D-моделей зданий на картах, которые позволяют виртуально перенестись в город. Появление приложения для Apple Vision Pro — это логичное продолжение темы виртуального города на картах, новые перспективы для развития сценария виртуальных прогулок и использования иммерсивных карт, а еще шаг навстречу узкой технологичной аудитории, которая первой увлекается новаторскими продуктами, — сказал руководитель направления продуктов для пользователей 2ГИС Александр Сырков. — К моменту старта продаж для Vision OS было одобрено всего 600 приложений со всего мира, и в их числе — 2GIS Immersive, первое российское приложение для этой платформы. Мы в короткие сроки создали пилотное приложение для очков виртуальной реальности — это стало технологическим вызовом для наших инженеров. Уверен, что этот опыт будет полезен и в развитии наших продуктов».

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Фото: 2ГИС
Скриншот 2GIS Immersive
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Цифровизация

2GIS Immersive уже доступен для скачивания в магазине приложений гарнитуры.

От реалистичных моделей зданий в 2GIS Immersive можно по ссылке перейти к основному картографическому приложению 2ГИС — теперь оно тоже доступно для Apple Vision Pro.

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