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В МТС стартовали продажи Apple Vision Pro

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о начале продаж очков дополненной реальности Apple Vision Pro. Для покупателей доступна версия на 256 ГБ. В ближайшее время в продаже появятся модели в других конфигурациях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стоимость Apple Vision Pro в базовой конфигурации составляет 579990 руб., версии на 512 ГБ и 1 ТБ стоят 629990 руб. и 669990 руб. соответственно.

На этапе предзаказов МТС собрала более 600 заявок из 30 городов страны. Среди клиентов МТС самым большим спросом пользуется модель на 512 ГБ, на которую пришлось 60% всех предзаказов. На втором месте модель на 256 ГБ с 30% предзаказов, на третьем – 1 ТБ (10%).

«Сейчас у нас самые доступные цены в российский рознице на очки дополненной реальности от Apple. Мы видим интерес покупателей к новинке, поэтому во вторник уже начали выдавать первые предзаказы, и сейчас запускаем продажи», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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