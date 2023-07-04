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Caviar представил кастомный Apple Vision Pro, украшенный 18-каратным золотом

Caviar предвосхитил тренды технологической моды с помощью новинки - кастомной версии Apple Vision Pro Caviar Edition. Его дизайн добавляет более $36 тыс. к изначальной цене. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Одной из ключевых особенностей Apple Vision Pro CVR Edition является акцент на конфиденциальность. В то время как реакция общественности на отображение глаз владельца на внешнем дисплее была скорее негативной, Caviar предложил свое решение. Выбирая кастомную версию от российской компании, пользователь получает возможность самостоятельно решать, каким его будут видеть окружающие, с помощью золотой накладки. Она не мешает обзору, так как не затрагивает камеры устройства.

Ремешок будет выполнен из кожи марки Connolly. Это бренд, который поставляет продукцию Британскому королевскому двору, а также используется в отделке автомобилей Rolls-Royce.

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Apple Vision Pro CVR Edition

Caviar готов объявить, что кастомная версия Apple Vision Pro CVR Edition будет доступна для заказа летом 2024 г. Предполагается, что устройство будет иметь ориентировочную цену в $ 39,9 тыс.

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