МТС объявила розничные цены на Apple Vision Pro

МТС опубликовала розничные цены на очки дополненной реальности Apple Vision Pro. Стоимость новинок в интернет-магазине МТС составляет от 579990 руб. до 669990 руб. в зависимости от конфигурации. Первые клиенты, оформившие предзаказы, смогут получить Vision Pro уже на следующей неделе.

Apple Vision Pro в базовой конфигурации на 256 ГБ составляет 579990 руб., версии на 512 ГБ и 1 ТБ стоят 629990 руб. и 669990 руб. соответственно.

За первые шесть дней с момента старта предзаказов в МТС заявки на покупку оставили около пятисот человек из 24 городов России. Самый большой интерес к новинке проявляют жители Москвы – 47% от всех предзаказов. Также высокий спрос фиксируется в Санкт-Петербурге (12%), Нижнем Новгороде (5%), Чебоксарах (3%), Казани (3%) и Владивостоке (3%).

«Цены МТС на Apple Vision Pro одни из самых доступных в России, поэтому ожидаем, что спрос на новинки продолжит расти. Наши клиенты получают не только товар в числе первых в стране, но и что не маловажно – гарантию на один год. На следующей неделе мы начнём выдавать предзаказы, а старт продаж запланирован на самое ближайшее время», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.