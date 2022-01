«М.Видео-Эльдорадо»: виниловые проигрыватели становятся товарами массового спроса

Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует в пандемию растущий интерес у потребителей к проигрывателям виниловых пластинок. В 2021 г. штучные продажи категории выросли более чем вдвое, а относительно 2019 г. – почти в 3,5 раза. При этом средний чек таких аудиосистем для аналоговой музыки за год снизился почти на 30%, до 10 тыс. руб., за счет расширения ассортимента более доступными моделями. Среди наиболее популярных жанров у покупателей пластинок: рок, поп и джаз.

В «М.Видео» и «Эльдорадо» растет популярность виниловых проигрывателей и пластинок, несмотря на бум стриминговых сервисов и доступность цифровой музыки. Россияне больше времени проводят дома, расширяют форматы досуга в период ограничений и выбирают специальное оборудование для воспроизведения «теплого лампового звука». Для меломанов это совершенно иной тактильный и эмоциональный опыт по сравнению с цифровыми носителями. Проигрыватели виниловых пластинок становятся стильным дополнением интерьера квартиры или дома, девайс активно используют как «героя» для контента в социальных сетях, также его часто выбирают в качестве оригинального подарка.

Выбор проигрывателей активно увеличивается решениями начального и среднего уровня стоимостью до 10-15 тыс. руб., преимущественно со встроенными динамиками, благодаря чему категория становится популярнее у широкого круга потребителей (самый бюджетный продукт в «М.Видео-Эльдорадо» – 5990 руб.). Такая аудиотехника для винила в основном выполнена в виде кейса (удобно для хранения и транспортировки). К проигрывателю можно подключить внешнюю акустику через AUX или по Bluetooth, усилитель или наушники, для максимально комфортного прослушивания музыки. Более дорогие и профессиональные устройства предлагают большую функциональность, выше качество звука и премиальные материалы, из которых выполнен проигрыватель.

Среди пяти самых популярных производителей проигрывателей винила в «М.Видео-Эльдорадо»: Alive Audio, Ritmix (оба масс-маркет), Sony, Audio-Technica и Yamaha. Самыми востребованными пластинками в двух сетях стали: Pink Floyd: The Wall, Pink Floyd: The Dark Side Of The Moon, David Gilmour: Live At Pompeii, Michael Jackson: History Continues и The Best of Pink Floyd: A Foot in the Door.