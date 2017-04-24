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Logitech Ultimate Ears

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.04.2017 Музыка спорта и приключений 2
25.08.2010 Logitech показала бюджетные стереогарнитуры 7
21.07.2009 Выбираем наушники: советы ZOOM 1
08.08.2007 Выбираем тип наушников для плеера 2

Публикаций - 5, упоминаний - 13

Logitech Ultimate Ears и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 3
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 3
Sharp Corporation 1062 2
Logitech 437 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
Shure 14 2
Audio-Technica 27 2
Koss 39 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
AKG 66 1
Beyerdynamic 23 1
Samsung Electronics 11065 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Apple Inc 13156 1
Наушники - Headphones 4479 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 2
Эквалайзер - Equalize - темброблок 522 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 634 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 442 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 380 1
APE - Monkey’s Audio формат кодирования цифрового звука без потерь 76 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 147 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Микрофон - Microphone 2809 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 1
Часы - Watch 1059 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
AKG HEARO 2 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 1
Sony MDR 15 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple AirPlay 133 1
Logitech Jaybird 1 1
Урусов Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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