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Logitech Ultimate Ears
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.04.2017
|Музыка спорта и приключений 2
|25.08.2010
|Logitech показала бюджетные стереогарнитуры 7
|21.07.2009
|Выбираем наушники: советы ZOOM 1
|08.08.2007
|Выбираем тип наушников для плеера 2
Публикаций - 5, упоминаний - 13
Logitech Ultimate Ears и организации, системы, технологии, персоны:
|Sony 6739 3
|Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 3
|Sharp Corporation 1062 2
|Logitech 437 2
|Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
|Shure 14 2
|Audio-Technica 27 2
|Koss 39 2
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
|Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
|AKG 66 1
|Beyerdynamic 23 1
|Samsung Electronics 11065 1
|Xiaomi - Сяоми 2232 1
|Apple Inc 13156 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.