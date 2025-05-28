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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175521
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Грошикова Юлия


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Российский проект госпитальных школ «УчимЗнаем» перешел на корпоративную почту от VK WorkSpace 1
01.09.2023 VK запретил устанавливать свой мессенджер на iPhone с джейлбрейком и Android с root-доступом 1
28.03.2022 Как обеспечить непрерывность бизнеса в текущих условиях 1
15.03.2022 Компания VK Цифровые технологии примет участие в конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Грошикова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4140 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 283 2
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 30 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 1
Ростелеком 9917 1
8481 1
Telegram Group 2212 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 362 1
VK - Mail.ru Group 3483 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 864 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 40 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 296 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4617 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 3
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 155 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1324 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16200 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7458 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8355 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24825 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7664 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21809 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6472 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2112 2
Минцифры РФ - Среда - АРМ ГС ФГИС - Автоматизированное рабочее место госслужащего - АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц - ЗН-АРМ ДЛ - Защищенное переносное автоматизированное рабочее место должностных лиц 27 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1613 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 824 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8290 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3815 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21191 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14620 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6855 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2889 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9652 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1536 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7062 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7003 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30538 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2254 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10640 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14092 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2613 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места - Типовое импортонезависимое рабочее место 24 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 788 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 419 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5323 1
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 64 1
Стабилизация 384 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14906 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 1
Microsoft Teams - MS Teams 575 2
VK Teams 73 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
Google Android 14271 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 266 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1002 1
JavaScript - JS - язык программирования 1227 1
Atlassian - Confluence 124 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7173 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 209 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 99 1
Крок - Цифровой рабочий 64 1
VK Assistant 6 1
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 25 1
VK WorkDisk 5 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1837 1
Apple iOS 7968 1
VK SuperAppKit - Суперапп Mail.ru 4 1
Кондратьев Дмитрий 33 1
Бабкин Константин 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 310 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6420 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5591 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8224 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6108 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1274 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2804 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5068 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3237 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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