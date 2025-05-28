Российский проект госпитальных школ «УчимЗнаем» перешел на корпоративную почту от VK WorkSpace

VK Tech предоставил проекту «УчимЗнаем» специальные условия использования коммуникационной платформы VK WorkSpace в рамках поддержки социальных проектов. Организация с 2023 г. работает на SaaS-версии почты сервиса. Об этом CNews сообщили представители VK.

«УчимЗнаем» реализует образовательные программы для детей, которые находятся на длительном лечении в стационаре и не могут обучаться в обычной школе. Проект действует при поддержке Министерства просвещения, Министерства здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Команда «УчимЗнаем» использует корпоративную почту с календарем как инструмент для координации работы сотрудников в столице и регионах. В будущем организация планирует внедрить и другие инструменты платформы от VK Tech, например видеозвонки, мессенджер и диск с редактором документов. Подключение почты на домене организации заняло несколько дней, на май 2025 г. сервисом пользуются уже 274 работника.

«Мы высоко ценим доверие, которое оказал нам проект госпитальных школ «УчимЗнаем» при переходе на почту VK WorkSpace. Миссия проекта — организовать качественное образование для детей на длительном лечении в стационаре, и команда VK Tech рада участвовать в этом важном деле. Мы поддерживаем социальные проекты и создаем решения без компромиссов и потерь качества: с полным наборов возможностей под любые задачи и одновременно доступные для команд не только коммерческой, но и благотворительной направленности», — сказала руководитель направления по работе с SME-клиентами VK WorkSpace, VK Cloud Юлия Грошикова.