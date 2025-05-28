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Samsung Учимзнаем
УПОМИНАНИЯ
Samsung Учимзнаем и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10373 3
|Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
|Linux Foundation 188 1
|JavaScript - JS - язык программирования 1227 1
|Linux OS 10228 1
|Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 247 1
|Певнев Сергей 19 2
|Скворцова Вероника 69 1
|Шариков Сергей 49 1
|Айнбунд Роман 1 1
|Алимова Ильсеяр 2 1
|Шалафаева Эльвира 1 1
|Мытник Антон 1 1
|Папулин Сергей 1 1
|Титов Владислав 1 1
|Томилов Иван 1 1
|Васильева Ольга 22 1
|Ермолаева Юлия 1 1
|Харламов Алексей 1 1
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