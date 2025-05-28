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Индексная книга (каталог) CNews*
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Samsung Учимзнаем


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Российский проект госпитальных школ «УчимЗнаем» перешел на корпоративную почту от VK WorkSpace 1
29.04.2019 Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани 1
09.10.2017 Преподаватели проекта Samsung «УчимЗнаем» награждены премией «Учитель года – 2017» 1
13.04.2017 В четырех российских вузах прошла образовательная программа Tizen 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Samsung Учимзнаем и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10373 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1419 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 146 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Linux Foundation 188 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12398 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4642 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24710 1
Мобильная версия - Mobile version 370 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7178 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6131 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9398 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 795 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7664 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1414 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14906 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 539 1
JavaScript - JS - язык программирования 1227 1
Linux OS 10228 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 247 1
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Шариков Сергей 49 1
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Алимова Ильсеяр 2 1
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Титов Владислав 1 1
Томилов Иван 1 1
Васильева Ольга 22 1
Ермолаева Юлия 1 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1619 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1726 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3088 1
Россия - ЦФО - Орловская область 336 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 441 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1180 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7728 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1339 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 417 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1535 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1874 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2043 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 772 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2312 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 978 1
Россия - СФО - Новосибирск 4430 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 828 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 684 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 3
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4499 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10168 2
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2072 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5669 1
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НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 51 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 150 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 998 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1154 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 126 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
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