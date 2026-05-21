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Индексная книга (каталог) CNews*
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Харламов Алексей

СОБЫТИЯ


21.05.2026 МТС перевела работу Кадрового центра «Работа России» Магаданской области в цифровой режим 1
13.04.2017 В четырех российских вузах прошла образовательная программа Tizen 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Харламов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
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Россия - ДФО - Магаданская область 533 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 59 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Образование в России 2893 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Samsung Исследовательский центр 8 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Samsung IT Школа 11 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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