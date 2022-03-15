Компания VK Цифровые технологии примет участие в конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022»

VK Цифровые технологии, входящая в экосистему VK, — подразделение, в основе решений которого многолетний опыт развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.

На мероприятии CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022» с докладом выступит Юлия Грошикова, руководитель группы по развитию клиентов VK Цифровые технологии. Она расскажет о новом тренде в развитии цифрового рабочего места сотрудника — переходе к SuperApp.

SuperApp — технологическое решение для организации работы и доступа к корпоративным ИТ-системам. Набор входящих в SuperApp сервисов может различаться в зависимости от компании и ее бизнес-процессов. Например, в него можно включить календарь, звонки, групповые чаты, постановщик задач и личный кабинет, где сотрудник видит зарплатный листок, может подать заявление на отпуск и оформить командировку.

SuperApp можно развернуть в собственном контуре (On-Premise) или получить в виде готового сервиса в облаке (SaaS) — выбор зависит от особенностей бизнеса. Например, компаниям со строгими требованиями к информационной безопасности подойдет On-Premise, а тем, кто не хочет тратить время и силы на технологическое обслуживание системы — SaaS.

В своем докладе Юлия Грошикова подробнее расскажет о том, какие сервисы могут входить в SuperApp, как выбрать подходящий вариант размещения и внедрить отечественное решение, которое позволит не зависеть от доступности иностранных ИТ-сервисов.