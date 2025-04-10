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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дмитриева Ирина



10.04.2025 ИИ-фишинг как эскалация киберугроз: снижение возрастного порога для атакующих 1
12.04.2010 МЕРА автоматизирует бюджетирование на базе решения «Инталев» 1
25.09.2008 «МФИ Софт» автоматизирует бюджетирование вместе с «Инталев» 1
11.02.2008 ИГ «Витус» внедрила бюджетирование на базе ПО «Инталев» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Дмитриева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Инталев - Intalev 273 3
МФИ Софт 123 1
8365 1
Витус ИГ - Витус Инвестиционная компания - Витус Управляющая компания - Перминвестбанк АКБ 1 1
Федеральное казначейство России 1798 1
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1874 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31403 3
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 70 1
Управление финансами - Financial management 614 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6771 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12715 1
Инталев Корпоративный менеджмент 48 2
Инталев РОСТ-технологии - результат, обучение, скорость, технология 18 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 722 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 2
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 196 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16569 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 737 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6045 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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