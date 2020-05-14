Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Eset: киберпреступники используют новые методы DDoS-атак

Безопасность Стратегия безопасности

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружил вредоносное приложение под названием Updates for Android, используемое для запуска DDoS-атаки. Ее целью стал официальный веб-сайт Eset.

Данное приложение было загружено в Play Market в сентябре 2019 г. При этом в первой версии отсутствовала функция загрузки Javascript, необходимая для DDoS-атаки, и появилась позднее вместе с обновлением.

Оно позиционировалось как новостной ресурс и продвигалось через веб-сайт i-Updater.Com. Действия преступников оказались довольно эффективными: к моменту атаки программа была загружена 50 тыс. раз.

В Updates for Android действительно появлялись новости. Это было необходимо, чтобы избежать подозрений. Тем не менее, основная задача приложения состояла в получении команд c заранее определенного веб-сайта, который выполнял функции C&C-сервера. Каждые 150 минут проводилась проверка связи и передача идентификатора устройства. Это было необходимо для установления контроля над каждым из них.

В результате программа могла отображать в браузере рекламу, скрывать свою иконку (маскироваться), выполнять Javascript код. Именно последняя функция и была использована для атаки на веб-сайт Eset.

Благодаря обнаружению данного вредоноса удалось усовершенствовать методы защиты от DDoS. Некоторые из них уже применяются в рамках деятельности App Defense Alliance для защиты Android-приложений.



Другие материалы рубрики

Из репозиториев Microsoft на GitHub похищено 500 гигабайт кода

Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики

В ноутбуках на чипах Intel появится слежка за ворами

Телефоны Samsung последних лет можно взломать с помощью картинки

Крупнейший мировой регистратор доменов сбросил пароли своих пользователей

Xiaomi следит за пользователями и отправляет данные в Россию

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP

Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество
Показать еще
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов