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Ростелеком Х.Технологии Fuzzy Logic Labs Фаззи Лоджик Лабс
Основные направления деятельности компании «Фаззи Лоджик Лабс» —противодействие внешнему и внутреннему мошенничеству, а также отмыванию денег. Компания реализует комплексные ИТ-проекты для организации безопасных транзакций в разных отраслях экономики: от финансового сектора до предприятий розничной торговли.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 9 500 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Шароватова Лилия 13 13
|Рейдман Дмитрий 24 8
|Парфенов Сергей 13 5
|Рябченков Денис 23 3
|Ларионов Федор 2 2
|Вологдин Александр 4 2
|Голубев Валерий 2 2
|Анохин Сергей 136 2
|Винокур Дмитрий 13 2
|Леушев Андрей 75 1
|Кривошеев Евгений 14 1
|Черешнев Евгений 23 1
|Егорова Эльза 4 1
|Селезнев Денис 31 1
|Зарипов Андрей 8 1
|Игонин Сергей 3 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Воробьев Родион 1 1
|Кисляков Владимир 5 1
|Иванов Федор 4 1
|Шульга Игорь 3 1
|Донина Елена 1 1
|Плохута Павел 3 1
|Загайнов Дмитрий 3 1
|Лоскутов Игорь 2 1
|Чуреков Антон 3 1
|Сыров Леонид 1 1
|Рустамов Рустам 555 1
|Рахметов Руслан 68 1
|Наумов Евгений 38 1
|Амириди Юлия 28 1
|Евдокимов Дмитрий 30 1
|Золотарев Сергей 14 1
|Тихомиров Сергей 19 1
|Груздев Сергей 48 1
|Нурутдинов Альберт 6 1
|Данилова Екатерина 5 1
|NBJ - Национальный Банковский Журнал 19 1
|Global Digital Space - GDS - Глобал Диджитал Спейс - ГДС 6 1
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