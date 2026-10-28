Ростелеком Х.Технологии Fuzzy Logic Labs Фаззи Лоджик Лабс

Основные направления деятельности компании «Фаззи Лоджик Лабс» —противодействие внешнему и внутреннему мошенничеству, а также отмыванию денег. Компания реализует комплексные ИТ-проекты для организации безопасных транзакций в разных отраслях экономики: от финансового сектора до предприятий розничной торговли.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 9 500 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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