Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

Ростелеком Х.Технологии Fuzzy Logic Labs Фаззи Лоджик Лабс

Ростелеком - Х.Технологии - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс

Основные направления деятельности компании «Фаззи Лоджик Лабс» —противодействие внешнему и внутреннему мошенничеству, а также отмыванию денег. Компания реализует комплексные ИТ-проекты для организации безопасных транзакций в разных отраслях экономики: от финансового сектора до предприятий розничной торговли.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 9 500 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 9 500 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 9 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.10.2026 В Fuzzy Logic Labs раскрыли новые схемы атак с помощью нейросетей 1
26.08.2026 Fuzzy Logic Labs подготовила антифрод-платформу для защиты новых платежных сценариев с использованием цифрового рубля 2
10.04.2026 Fuzzy Logic Labs определил основные сценарии атак через мессенджеры 1
09.04.2026 Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей 3
17.02.2026 Fuzzy Logic Labs предупредила о новой волне атак через домовые чаты 1
25.12.2025 Fuzzy Logic Labs о том, как нас обманывают под елкой: QR‑коды, «призы» и фейковые курьеры 1
09.10.2025 Fuzzy Logic Labs и «Шард» будут совместно развивать технологии защиты информации 1
09.10.2025 Fuzzy Logic Labs и Pay2Me повысят безопасность онлайн-платежей 1
08.10.2025 Fuzzy Logic Labs представила инструмент для оценки финансовых рисков 1
23.09.2025 Рекламный антифрод: Fuzzy Logic Labs представила модуль для защиты маркетинговых бюджетов 1
Импортозамещение 2022 1
11.08.2025 Искусственный интеллект в новой версии Smart Fraud Detection 4.3: создание новых правил и моделей борьбы с фродом с помощью нейросетей 2
15.04.2025 Fuzzy Logic Labs вывела на рынок новое умное решение для анализа и управления рисками в сфере криптовалютных операций 2
03.04.2025 Fuzzy Logic Labs создал многоуровневую систему защиты от мошенников 1
26.12.2024 Как воруют деньги у юридических лиц: «Ростелеком» предупреждает о новой мошеннической схеме 1
19.09.2024 Netwell объявил о начале сотрудничества с семью топовыми ИT-компаниями 1
24.07.2024 «Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud Detection 1
23.10.2023 «Фаззи лоджик лабс» вывела на рынок новый программный продукт на основе ИИ 2
08.08.2023 «Ростелеком» инвестирует в мультибанковскую платформу «Фазум» 1
03.04.2023 МТС за отдельные деньги удалит своих клиентов из интернета 1
29.03.2023 «Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками 3
28.03.2023 «Ростелеком» приобрел российского разработчика антифрод-систем «Фаззи лоджик лабс» 3
08.08.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Smart Fraud Detection в России 1
12.04.2022 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с системой для финансового мониторинга и борьбы с мошенничеством Smart Fraud Detection 1
24.03.2022 Сергей Парфёнов -

На отечественном рынке есть антифрод-системы, превосходящие иностранные аналоги

 1
16.12.2020 Банк «Возрождение» и «Фаззи лоджик лабс» начали сотрудничество в области антифрод-мониторинга 1
23.10.2020 «Фаззи лоджик лабс» представила новую функцию системы Smart Fraud Detection 1
14.10.2020 Система обнаружения и предотвращения мошенничества Smart Fraud Detection получила генератор правил 1
24.07.2020 Клиенты «Информзащиты» получат дополнительные возможности по борьбе с мошенничеством 1

Публикаций - 30, упоминаний - 40

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11091 22
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 2
ШАРД - SHARD 9 2
МДИС - МД Информационные Системы 12 2
Fibronics 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1020 2
Netwell - Нетвелл 63 2
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 46 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 28 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 436 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 83 1
INITI - ИНИТИ 16 1
GreenData - Гриндата 93 1
UDV group - ЮДВ групп 58 1
HIDEN 7 1
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 16 1
МТС Future Crew - Центр инноваций 18 1
RakTek - Рэктэк 5 1
Axel Pro - Аксель Про 21 1
Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services 25 1
Alpha Systems - Альфа Системс 13 1
Кодмастер - КДМ 3 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 1
SAP SE 5635 1
Microsoft Corporation 25910 1
Meta Platforms - Facebook 4639 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 340 1
IBM - International Business Machines Corp 9722 1
Ред Софт - Red Soft 1280 1
Oracle Corporation 7124 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 833 1
Информзащита 951 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 39 1
Telegram Group 3037 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 1
Яковлев и партнеры - Яковлев Легалтех 8 1
Pay2Me - КомИРПО 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 1
ГПБ - Газпромбанк 1300 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1420 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
Альфа-Банк 1997 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
ПСБ - Промсвязьбанк 980 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 2
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6758 20
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод (фрод) - Системы противодействия мошенничеству - SIVT - Sophisticated Invalid Traffic - GIVT - General Invalid Traffic - мошеннический трафик 1082 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 7
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 578 7
Микрофон - Microphone 2867 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6760 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 6
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2355 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9440 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2774 4
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 734 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7840 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4246 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10409 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5352 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2900 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14534 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 667 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2888 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11676 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1159 2
Оповещение и уведомление - Notification 6229 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1343 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5381 2
Ростелеком - Х.Технологии - Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection, SFD 16 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 248 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 99 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
INITI SOLO - ИНИТИ СОЛО 15 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 158 1
Ростелеком - Х.Технологии - Fuzzy Logic Labs - SFD Neuro 1 1
Linux OS 11724 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1673 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 954 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 291 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1396 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 380 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 820 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 141 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 1
Kaspersky Fraud Prevention 24 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
НКК - ГКС - SiTex 30 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 73 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 22 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 296 1
Netwell Technical Library 2 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 309 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 87 1
Шароватова Лилия 13 13
Рейдман Дмитрий 24 8
Парфенов Сергей 13 5
Рябченков Денис 23 3
Ларионов Федор 2 2
Вологдин Александр 4 2
Голубев Валерий 2 2
Анохин Сергей 136 2
Винокур Дмитрий 13 2
Леушев Андрей 75 1
Кривошеев Евгений 14 1
Черешнев Евгений 23 1
Егорова Эльза 4 1
Селезнев Денис 31 1
Зарипов Андрей 8 1
Игонин Сергей 3 1
Ульянычев Матвей 47 1
Воробьев Родион 1 1
Кисляков Владимир 5 1
Иванов Федор 4 1
Шульга Игорь 3 1
Донина Елена 1 1
Плохута Павел 3 1
Загайнов Дмитрий 3 1
Лоскутов Игорь 2 1
Чуреков Антон 3 1
Сыров Леонид 1 1
Рустамов Рустам 555 1
Рахметов Руслан 68 1
Наумов Евгений 38 1
Амириди Юлия 28 1
Евдокимов Дмитрий 30 1
Золотарев Сергей 14 1
Тихомиров Сергей 19 1
Груздев Сергей 48 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Данилова Екатерина 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 1
Сингапур - Республика 1973 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5884 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1260 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3151 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7616 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8943 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3344 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4084 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8188 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 987 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 769 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4128 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3087 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 1
Паспорт - Паспортные данные 2901 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1170 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1565 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1042 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1677 1
Импортозамещение - параллельный импорт 643 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 884 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3916 1
Логистика - Прямая поставка - Дропшип - Dropshipping 13 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8008 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3851 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1514 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4069 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2829 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 19 1
Global Digital Space - GDS - Глобал Диджитал Спейс - ГДС 6 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 3
Juniper Research 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще