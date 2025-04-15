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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172976
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Иванов Федор



15.04.2025 Fuzzy Logic Labs вывела на рынок новое умное решение для анализа и управления рисками в сфере криптовалютных операций 1
20.06.2023 Нейросеть-глаз, 3D-аватары и платформа для ИИ: VK и НИУ ВШЭ подвели итоги первого года работы Инженерно-математической школы 1
10.10.2022 НИУ ВШЭ и VK запускают инженерно-математическую школу 1
23.10.2012 «Телфин» запустил облачный сервис распознавания и синтеза речи 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Иванов Федор и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
ЛайфТелеком - Телфин 221 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3222 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 691 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1813 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2040 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1264 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4008 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1615 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 505 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 153 1
Web development - Веб-разработка 272 1
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 118 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1110 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 998 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2943 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 167 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 460 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4656 1
C/C++ - Язык программирования 778 1
ЛайфТелеком - Телфин.Барышня 1 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1821 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 593 1
Степанова Анна 34 1
Щелканов Георгий 4 1
Тюрина Мария 56 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 2
Москва - СЗАО - Строгино 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2405 1
Зоология - наука о животных 2676 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2784 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 937 1
Сон - Somnus 438 1
Образование в России 2258 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 66 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - ИМШ - Инженерно-математическая школаИнженерно-математическая школа НИУ ВШЭ и VK была создана на базе МИЭМ как проект, объединяющий студентов разных факультетов и кампусов НИУ ВШЭ, заинтересованных в программировании, анализе данных и инфо 5 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1110 2
VK Education - VK Образование - ВК Образование 47 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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