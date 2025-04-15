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Иванов Федор
Иванов Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 2
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
|ЛайфТелеком - Телфин 221 1
|C/C++ - Язык программирования 778 1
|ЛайфТелеком - Телфин.Барышня 1 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1821 1
|PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 593 1
|Степанова Анна 34 1
|Щелканов Георгий 4 1
|Тюрина Мария 56 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 2
|Москва - СЗАО - Строгино 47 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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