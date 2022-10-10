НИУ ВШЭ и VK запускают инженерно-математическую школу

Высшая школа экономики и VK открывают первый набор в новый совместный образовательный проект — Инженерно-математическую школу, сообщили CNews представители VK. В рамках проекта студенты ВШЭ смогут пройти обучение в мастерских по актуальным и востребованным направлениям ИТ: машинному обучению, развитию высоконагруженных приложений и технологиям искусственного интеллекта. Обучение бесплатное, количество мест ограничено.

На базе Инженерно-математической школы НИУ ВШЭ и VK организуют работу четырех мастерских: по виртуальным платформенным решениям, по компиляторам и высоконагруженным приложениям, по аппаратному обеспечению искусственного интеллекта и по прикладному ИИ. Первая мастерская запущена на базе Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, остальные три мастерских реализованы совместно МИЭМ НИУ ВШЭ. Студенты будут работать над реальными технологическими задачами VK и получать стипендию от компании в размере 40 000 руб..

Команда мастерской по виртуальным платформенным решениям на базе НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге займется разработкой открытого сервиса для создания нейронных сетей. Проекты студентов будут использованы для модерации контента в соцсетях, защиты от спама, обработки изображений, текстов и видео. Студенты мастерской по компиляторам и высоконагруженным приложениям займутся развитием KPHP – языка, на котором написан весь бэкенд-код «Вконтакте». Под руководством экспертов из МИЭМ и VK участники мастерской по аппаратному обеспечению искусственного интеллекта будут учиться создавать вычислительные системы ИИ и средства их программной поддержки. Участники мастерской по прикладному ИИ займутся развитием технологий машинного обучения и ИИ в системах обработки естественного языка и распознавании речи, компьютерного зрения. Студенты этого направления будут участвовать в разработке технологии создания 3D-персонажа человека по фотографии, работать над технологиями распознавания речи и обработки естественного языка (NLP).

В команду каждой мастерской попадут до десяти лучших магистров и бакалавров старших курсов технических факультетов ВШЭ. Отборочные испытания включают тестовые задания и собеседование со специалистами компании и вуза.

Для участников мастерских преподаватели ВШЭ и эксперты VK проведут курсы по более чем десяти направлениям ИТ: веб-разработке, машинному обучению, анализу данных, информационному поиску, методологии разработки и другим. Студенты получат как актуальные теоретические знания, так и прикладные навыки, необходимые для начала карьеры в выбранной сфере.

Выпускники программы смогут пройти стажировку в VK и по ее итогам присоединиться к командам уже в качестве молодых специалистов.

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«Сотрудничество с VK дает студентам "Вышки" возможность принять участие в реализации крупных индустриальных проектов, которые были запущены совместно и в интересах одной из крупнейших ИТ-корпораций в России. Участие в осуществлении проектов, с одной стороны, позволит студентам приобрести из «первых рук», — то есть от ведущих менторов, преподавателей и сотрудников VK, — практические навыки и умения, актуальные на рынке труда, а с другой — существенно прокачать собственные soft skills, ведь работа в мастерской возможна только на командной основе», — отметил директор Инженерно-математической школы НИУ ВШЭ Федор Иванов.

«Запуск Инженерно-математической школы совместно со ВШЭ является продолжением нашего плодотворного сотрудничества с вузом. Формат мастерских-лабораторий, который будет основным в Инженерно-математической школе, он открывает перед студентами много возможностей. Они смогут работать с реальными бизнес-проектами разных команд VK и регулярно взаимодействовать с опытными экспертами VK. Уверена, что широта мышления студентов "Вышки" позволит реализовывать самые смелые идеи — именно такие необходимы для создания и развития передовых сервисов и технологий VK, которыми пользуются миллионы людей», — комментирует Анна Степанова, директор по образовательным проектам VK.

Официальное открытие Инженерно-математической школы состоится 11 октября 2022 г. в 17:00 в здании НИУ ВШЭ в Строгино по адресу ул. Таллинская, д. 34.