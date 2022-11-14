Рекордное разорение. Личное ИТ-состояние в $16 млрд испарилось за неделю

Одна из некогда крупнейших криптобирж FTX объявила о банкротстве. Ее владелец и исполнительный директор объявил, что уходит в отставку. Спустя несколько часов после объявления о банкротстве с биржи были выведены колоссальные средства. Владелец FTX дишился всего своего состояния — $16 млрд.

Крах FTX

Одна из крупнейших в мире криптобирж FTX объявила о своем банкротстве. Процесс крушения одного из самых крупных криптопредприятий, чья капитализация еще недавно оценивалась в $32 млрд, носил стремительный характер. Всего две недели прошли с того момента как отраслевое издание CoinDesk опубликовало компрометирующую информацию об излишне тесных связях между FTX и другим предприятием ее владельца Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) — криптотрейдером Alameda. После этого разразился публичный конфликт между руководителями FTX и ее крупнейшего конкурента — криптобиржи Binance. И если в начале прошлой недели (7 ноября 2022 г.) владелец и исполнительный директор FTX уверял, что его криптобиржа прекрасно себя чувствует, уже к концу недели стало понятно, что катастрофа неминуема.

После объявления о подаче в регулирующие органы документов о банкротстве, Бэнкман-Фрид объявил о своей отставке. Новым CEO стал Джон Рэй (John Ray).

В процедуру банкротства вовлечены еще около 130 аффилированных с FTX компаний, включая Alameda, криптотрейдера, также принадлежащего Бэнкману-Фриду.

Спустя несколько часов после объявления о банкротстве с FTX начали активно выводить средства: общий отток за сутки составил около $659 млн, из которых $477 млн выглядели как жертва криминальной деятельности — кражи. Эксперты компании Elliptic указывают, что выведенные средства поспешно конвертировались в другие криптовалюты на децентрализованных криптобиржах; обычно так поступают хакеры, чтобы замести следы.

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Остальное предположительно «заморозила» сама компания, вскоре объявившая о расследовании инцидента. Возможности трейдинга и вывода средств были временно заблокированы.

Позднее эксперты по безопасности криптобиржи Kraken объявили, что смогли установить кошелек, на который были выведены украденные средства, отметив, что скорее всего за инцидентом стоял «очень неопытный инсайдер», то есть, сотрудник самой FTX, и что вскоре его личность будет установлена — при участии правоохранительных органов.

Личные потери

Катастрофическими оказались и персональные потери Бэнкмана-Фрида. Как отмечает Bloomberg, на своем пике его личная капитализация составляла порядка $26 млрд. Летом 2022 г., когда начался существенный спад на всем крипторынке, Бэнкман-Фрид использовал свои ресурсы для того, чтобы подстраховать от коллапса две другие крупные компании — BlockFi и Voyager, что принесло ему репутацию героя.

Но этот статус продержался недолго. Около 70% бизнеса FTX в США принадлежали лично Бэнкману-Фриду. Теперь они не стоят ничего. У него была также крупная доля в брокерской фирме Robinhood, которую еще недавно оценивали в $500 млн. Однако Bloomberg исключил эти средства из оценки состояния Бэнкмана-Фрида, когда выяснилось, что они были зарезервированы за Alameda и могли использоваться в качестве залога для займов.

В начале прошлой недели, 7 ноября 2022 г. состояние главы FTX и Alameda оценивалось в $16 млрд. Сейчас от него не осталось ничего. Это, возможно, крупнейшее личное разорение в истории, причем не только в ИТ-бизнесе.

Сигнал к катастрофе

Катастрофа FTX началась с публикации издания CoinDesk, в которой говорилось, что значительная часть капитализации криптотрейдера Alameda, также принадлежащего Бэнкману-Фриду приходится на токены FTT, эмитированные FTX.

Это немедленно вызвало серьезные подозрения в нечистоплотности. А кроме того, наличие слишком тесных связей между двумя формально независимыми структурами означает, что они куда более уязвимы, чем их владельцу хотелось бы показать. Некоторые эксперты указывают, что подобные комбинации в оффлайновом биржевом деле не допускаются.

За этим последовали публичные препирательства между Бэнкманом-Фридом, главой Binance Чан-Пеном Чжао (Changpeng Zhao) и Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), исполнительным директором Alameda. Чжао объявил, что Binance будет избавляться от всех токенов FTT. Затем, 8 ноября 2022 г., Чжао объявил, что Binance предлагает выкупить все активы FTX, располагающиеся за пределами США, чтобы помочь решить проблему с сокращением ликвидности... Но уже на следующий день Binance отказался от заключения сделки, ссылаясь на некие сведения о том, что FTX «некорректно работала с активами клиентов», а также что против FTX возбуждено расследование со стороны регулирующих инстанций в США.

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На следующий день после заявления Binance о том, что активы конкурента она выкупать не будет, стало известно, что из числа инвесторов FTX вышла корпорация SequoiaCapital, крупный венчурный инвестор, что само по себе являлось крайне скверным сигналом для FTX. Размеры инвестиций со стороны Sequoia составляли около $210 млн.

Это стало крайне необычным шагом для этой компании — выход был публичным: письмо о выводе инвестиций было опубликовано в Twitter.

«Sequoia Capital — это венчурный инвестор, который вкладывается в заведомо рисковые предприятия в надежде получить повышенную прибыль, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Соответственно, терпимость к рискам у таких инвесторов заведомо выше, чем у тех, кто венчуром не занимается. Вывод инвестиций из FTX означает, что даже для венчурного инвестора риск перестал быть приемлемым. А публичные заявления об этом — это сигнал другим компаниям выводить свои средства, причём как можно скорее».

По-видимому, другие инвесторы, чьи вложения и обеспечивали гигантскую капитализацию бирже, действительно последовали примеру Sequoia — общий отток средств за неделю, в конце которой было объявлено банкротство, составил $2 млрд.

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Буквально за день до объявления банкротства Сэм Бэнкман-Фрид обратился к инвесторам, заявив, что ему нужны срочные и крупные вложения — до $8 млрд, чтобы скомпенсировать гигантский отток средств с FTX, начавшийся после публикации Coindesk. Судя по всему, его не услышали, и банкротство стало делом решенным.

Обрушение в режиме онлайн

Капитализация биржи росла на протяжении всего 2021 г. и к январю 2022 г. составляла $32 млрд.

Еще в понедельник, 7 ноября 2022 г. Бэнкман-Фрид уверял инвесторов, что все в полном порядке. К концу недели он вынужден просить о срочных вливаниях на фантастическую сумму, чтобы спасти FTX от банкротства.

Всего за сутки, 7-8 ноября, токены FTT потеряли 80% своей стоимости: их цена опустилась до $5, а к среде 9 ноября до $2,3. На данный момент стоимость FTT упала ниже $1,5.

Большая часть криптовалют при этом также продолжали терять в цене. Стоимость Bitcoin составляет ниже $17 тыс., Ethereum — около $1256 за штуку, собственная криптовалюта Binance — $281.