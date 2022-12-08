Hyundai представил новинки бытовой техники на международной выставке

В рамках участия в международной отраслевой выставке «Мебель-2022» Hyundai презентовал новые категории и модели бытовой техники, которые не были ранее представлены на российском рынке. Теперь в продуктовом портфеле бренда сушильные шкафы, телевизоры QLED, аэрогрили и кухонные машины.

20-24 ноября в Москве прошла крупнейшая отраслевая выставка, которая ежегодно становится главным событием мебельного рынка в России и Восточной Европе. Каждую осень в «Экспоцентре» собираются ведущие мировые бренды и производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру. В этом году выставку посетило более 20 000 участников, также в ней приняли участие более 200 производителей.

Абсолютно новый продукт в портфеле бренда, ставший лидером внимания на мероприятии, – сушильный шкаф Hyundai HDC-1851 для ухода за одеждой. В отличие от сушильной машины у шкафа для белья нет барабана, вещи в нем располагаются на специальных вешалках или полках, за счет которых они не мнутся и сушатся равномерно, не подвергаясь при этом механическому воздействию. Множество режимов сушки, датчики температуры, таймеры и удобное управление позволяют бережно ухаживать за вещами. Также предусмотрен функционал парогенератора. Розничная продажа первой партии планируется эксклюзивно в сети магазинов DNS, при этом стоимость устройства ниже аналогов, представленных на российском рынке. Однако уже в 2023 году эта товарная группа будет пополняться новинками и, соответственно, представленность в торговых сетях будет увеличиваться.

Также яркой новинкой этого года стали телевизоры QLED на операционной системе ANDROID TV от Hyundai, они уже доступны для потребителей. Модели соответствуют последним трендам рынка ТВ в мире за счет технологии QLED, которая обеспечивает еще более реалистичное и качественное изображение в соответствии с общепринятым стандартом DCI-P3. Благодаря новой технологии улучшается цветовой диапазон, яркость и качество изображения.

Еще в ассортименте компании появились аэрогрили и грили. При помощи аэрогриля можно быстро приготовить практически любую еду, сохранив все ее полезные свойства. Покупка хорошего аэрогриля поможет заменить на кухне сразу несколько кухонных приборов: гриль, аэрофритюрницу и духовку.

Относительно новый тренд на российском рынке – кухонные машины. Устройства Hyundai – это решение 3 в 1: планетарный миксер, блендер и мясорубка, что позволяет одновременно и сэкономить место на кухне, и расширить функционал кухонной техники. Кухонные машины Hyundai поступят в продажу в декабре 2022 года.

Официальным дистрибьютором и партнером по продвижению продукции Hyundai на территории Российской Федерации является компания MERLION, которая в этом году значительно расширила ассортимент товарных категорий в бытовой технике и увеличила присутствие устройств в точках продаж.

«Мы стараемся не только отслеживать тренды рынка, но и ставить новые амбициозные цели. Этой осенью продуктовый портфель Hyundai пополнился интересными новинками, которые мы сейчас активно продвигаем в канале MERLION. В связи с уходом крупнейших западных игроков с российского рынка у нас есть инструменты и возможности занять новые продуктовые ниши с качественной и доступной техникой корейского производителя», – комментирует бренд-директор MERLION Кирилл Костюшко.

«Обязательства компании MERLION перед Hyundai – максимальный охват своей дистрибуции и предложение в новые каналы сбыта. Не секрет, что канал номер один в последние 2 года – это маркетплейсы. Доля продаж техники HYUNDAI на маркетплейсах выросла на 60% за 2021-2022 годы, а также в целом за последнее время объем поставок и продаж Hyundai на рынок РФ вырос в 3 раза», – продолжает он.

В 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве с южнокорейским брендом Hyundai. По условиям подписанного соглашения, MERLION как официальный дистрибьютор получил эксклюзивные права на распространение линейки телевизоров, аудио- и видеоаппаратуры корейского бренда. По мере расширения сотрудничества продуктовый портфель пополнялся новыми товарными категориями. Сегодня бренд Hyundai развивается в различных сегментах: как в МБТ, так и в КБТ и ТВ.■