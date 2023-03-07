Wildberries: продажи кухонных комбайнов взлетели на 202%, смартфонов – на 244% накануне 8 марта

По данным продаж Wildberries, жители России в преддверии 8 марта приобретают шоколад, цветы, косметику, мягкие игрушки, а также электронику и бытовую технику. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Как отметили аналитики платформы, перед праздником резко вырос на сковородки – в феврале 2023 г. он увеличился на 102% год к году, на наборы кастрюль – на 83%. Мясорубки стали популярнее на 118%, миксеры – на 86%, кухонные машины – на 202%.

Хитом этого сезона стали медленноварки – спрос на них взлетел на 496%. Продажи электросамоваров выросли на 152%.

Среди популярных подарков к Международному женскому дню – косметика и парфюмерия: больше всего в штуках россияне приобрели наборов косметики для ухода (+62%), кремов (+103%) и парфюма (+305%).

Спрос на конфеты вырос на 55%, подарочные наборы продуктов – на 154%. Продажи мягких игрушек накануне 8 марта увеличились на 61% год к году.

Хорошим подарком для прекрасной половины человечества станет и электроника: продажи смарт-часов увеличились на 286%, смартфонов – на 244%.