Разделы

Ритейл Розница Техника
|

Wildberries: продажи кухонных комбайнов взлетели на 202%, смартфонов – на 244% накануне 8 марта

По данным продаж Wildberries, жители России в преддверии 8 марта приобретают шоколад, цветы, косметику, мягкие игрушки, а также электронику и бытовую технику. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Как отметили аналитики платформы, перед праздником резко вырос на сковородки – в феврале 2023 г. он увеличился на 102% год к году, на наборы кастрюль – на 83%. Мясорубки стали популярнее на 118%, миксеры – на 86%, кухонные машины – на 202%.

Хитом этого сезона стали медленноварки – спрос на них взлетел на 496%. Продажи электросамоваров выросли на 152%.

Среди популярных подарков к Международному женскому дню – косметика и парфюмерия: больше всего в штуках россияне приобрели наборов косметики для ухода (+62%), кремов (+103%) и парфюма (+305%).

Спрос на конфеты вырос на 55%, подарочные наборы продуктов – на 154%. Продажи мягких игрушек накануне 8 марта увеличились на 61% год к году.

Хорошим подарком для прекрасной половины человечества станет и электроника: продажи смарт-часов увеличились на 286%, смартфонов – на 244%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России революция в продажах ноутбуков: У рынка новый лидер, легендарные бренды падают на дно

В России остановились продажи ноутбуков. На складах стареют сотни тысяч нераспроданных ПК. Грядут грандиозные скидки

Из России внезапно бежал китайский производитель ноутбуков на замену Dell Alienware

В России вопреки планам разработчиков начались розничные продажи продвинутых отечественных мониторов. Цены не радуют

На рынке ПК небывалый обвал. Продажи упали почти на 30%, но надежда на возрождение спроса еще теплится

В России небывалый подъем спроса на отечественные кнопочные телефоны. Китайские конкуренты далеко позади

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще