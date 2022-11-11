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8K Association Ассоциация 8K



11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала 1
03.10.2022 Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall 1
26.09.2022 Polywell Computers выпустила X58 – промышленный Android-ПК 1
29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
24.08.2022 МТТ представил обновленную версию VoiceBox 2
07.07.2022 Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM 1
28.06.2022 Как правильно выбрать microSD в 2022 году 1
23.06.2022 Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM 1
12.05.2022 Polywell Computers выпустила мини-ПК промышленного класса с процессорами Intel Core 12 поколения 1
16.03.2022 Hisense развивает технологии воспроизведения изображения 1
16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 1
10.02.2022 Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM 1
08.02.2022 Максимальная частота обновления экрана и для кого она важна 1
01.02.2022 Новый видеостандарт HDR10+ Gaming – в чем преимущества? 1
24.01.2022 Облачный бизнес МТС запустил медиаплатформу для life-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу 1
20.01.2022 Пойманный на вранье известный разработчик чипов заявил о выпуске «железа» под Wi-Fi 7 1
20.01.2022 Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2 1
14.01.2022 Новинки автовыставки – что будет актуально в 2022 году 1
03.01.2022 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
20.12.2021 Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
23.11.2021 Honor представляет новый ноутбук Honor MagicBook View 14 1
10.11.2021 Honor презентовала в России смартфоны Honor 50, флагманский ноутбук и другие устройства 1
28.10.2021 Micron Technology объявила о выпуске модулей памяти Micron Crucial DDR5 для настольных ПК 1
01.10.2021 JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с 1
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен 1
19.07.2021 Samsung представила обновленную версию модульного телевизора The Wall 1
09.07.2021 Huawei запустила программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям 1
08.07.2021 Lenovo представляет в России ультратонкий ноутбук Yoga Slim 7 Pro. Цена 1
23.06.2021 Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM 1
04.04.2021 HDMI 2.1 — почему он важен в 2021 году? 1
28.03.2021 Что такое MHL-разъем и зачем он нужен? 1
23.03.2021 DisplayPort или HDMI — что лучше использовать? 1
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов 1
24.02.2021 Zyxel начала продажи PCIe мультигигабитных сетевых карт 1
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 1
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
12.01.2021 Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки 1
30.12.2020 LG представит первый телевизор QNED Mini LED в январе 2021 года 1
28.12.2020 Юань Ли, Huawei: Мы пока не видим конкурентов по Wi-Fi 6 1
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1

Публикаций - 157, упоминаний - 159

8K Association упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 242 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 272 1
Adaptive Picture - Коррекция изображения в соответствии с уровнем внешнего освещения 2 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 348 1
AVA - Active Voice Amplifier - технология адаптивного усиления голоса 3 1
MultiView - Picture-In-Picture 20 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 1
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1076 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 327 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
Samsung QLED 8k - Телевизор 15 1
Samsung Symphony 1 1
Samsung Infinity Screen 2 1
Samsung Q - серия телевизоров 7 1
Samsung OTS - Object Tracking Sound - технология объемного звука 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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