Samsung представила обновленную линейку телевизоров QLED 2020 в России

Samsung Electronics объявила о старте продаж телевизоров QLED 8K и 4K. Российским пользователям становятся доступны две модели новых 8K-телевизоров —Q950T и Q800T, а также модели из серий 4K: Q95T, Q87T, Q80T, Q70T, Q67T и Q65T. Новинки можно приобрести на официальном сайте магазина Samsung.

Новый модельный ряд отличается революционным дизайном: толщина корпуса флагманской модели Q950T – всего 15 миллиметров по всему экрану. Инновации воплотились в идеальном качестве изображения, которое обеспечивает процессор Quantum 8K нового поколения, и объемном звучании благодаря шести динамикам и передовым звуковым функциям QLED 8K – Q-Symphony, Object Tracking Sound+ (OTS+) и Active Voice Amplifier. Безграничный экран Infinity Screen и новые функции на базе алгоритмов искусственного интеллекта обеспечивают максимально возможное на сегодняшний день качество изображения и наилучшее адаптивное звучание.

Флагманская модель Q950T стала первым телевизором Samsung, объединяющим в себе премиальное качество изображения в разрешении 8K с мощным звучанием и ультратонким дизайном. Благодаря практически невидимой рамке вокруг дисплея, экран Infinity Screen от Samsung обеспечивает соотношение размера экрана к корпусу на уровне почти 99 процентов, что является самым высоким показателем в отрасли. В результате при просмотре телевизора даже с небольшого расстояния создается ощущение, что рамки нет, а экран парит в воздухе.

Помимо почти невидимой рамки, толщина модели Q950T составляет всего лишь 15 миллиметров, а сам корпус с обратной стороны имеет плоскую поверхность, что позволяет повесить телевизор вплотную к стене.

В технологии прямой подсветки QLED 8K Direct Full Array реализована функция локального распределения мощности (local power distribution), которая позволяет с высокой точностью управлять светотеневой границей, в результате чего яркость изображения увеличивается на 20%, что делает просмотр намного более комфортным. В сочетании с технологией Quantum HDR, которая позволяет в полной мере использовать всю контрастность, эта функция делает светлые сцены еще более яркими и повышает насыщенность черного при отображении любого HDR контента. Так, пользователи могут просматривать свои любимые фильмы с максимально возможной детализацией.

По мере роста экосистемы 8K и распространения соответствующего контента, Samsung разработала новые функции на базе технологий искусственного интеллекта и алгоритмов глубокого обучения, которые позволяют автоматически повышать разрешение любого контента, до уровня 8K, обеспечивая идеальную четкость и реалистичность изображения. Новый процессор Quantum 8K в телевизорах этого года использует нейронную сеть и восстанавливает детализацию изображения, обеспечивая изображение богатыми реалистичными цветами.

В процессоре Quantum, который является сердцем флагманской модели, также используется технология Adaptive Picture. Она не только корректирует изображение в соответствии с уровнем внешнего освещения; Adaptive Picture использует встроенный датчик для анализа уровня освещения в комнате и сцен, отображаемых на экране, чтобы обеспечить оптимальный зрительский опыт независимо от условий просмотра.

Процессор Quantum также оптимизирует звучание – телевизор способен корректировать звук в зависимости от уровня окружающего шума в комнате. В результате даже работа таких шумных устройств как пылесос или блендер не будут отвлекать пользователей от просмотра любимой телепередачи.

В QLED телевизорах 2020 года реализованы инновационные функции улучшения звучания. Технология отслеживания источника звука Object Tracking Sound, настраивает звук в соответствии с движением объектов на экране, а шесть динамиков во флагманской модели Q950T – спереди, по бокам и в задней части телевизора – создают объемное трехмерное звучание, благодаря чему создается ощущение присутствия. В сочетании с технологией адаптивного усиления голоса Active Voice Amplifier (AVA), которая в режиме реального времени анализирует уровень внешнего шума и автоматически улучшает четкость речи, QLED телевизоры 2020 года отличаются объемным динамичным звучанием, полностью соответствующим большому экрану.

Новая функция Samsung Symphony обеспечивает еще более динамичный звук благодаря сопряжению динамиков телевизора со саундбарами Samsung серии Q 2020 года (например, моделью Q800, которая получила награду CES 2020 года в номинации Best of Innovation). Используя оба аудиоканала от телевизора и саундбара одновременно, технология Samsung Symphony предоставляет еще более полное и динамичное звучание.

Серия QLED поддерживает разнообразные форматы взаимодействия с другими устройствами. Функция Multi-View позволяет транслировать дисплей мобильного устройства на телевизоре или телевизионного контента в отдельном окне на смартфоне или планшете. Просто коснувшись смартфоном телевизора, пользователи могут активировать функцию Tap View и отображать экран телефонов на большом дисплее.

Обновленная линейка Samsung QLED отличается широким диапазоном размеров диагоналей, чтобы соответствовать потребностям каждого пользователя и его стилю жизни. Серия QLED 4K 2020 года доступна в диапазоне от 43 до 85 дюймов. Флагман нового модельного ряда – Q950TS QLED 8K – доступен в России с диагоналями 65, 75 и 85 дюймов.

Модели новой серии QLED 8K первыми из всех телевизоров в мире были сертифицированы Ассоциацией 8K, которая подтвердила, что устройства обладают более высокой четкостью и контрастностью изображения, а также улучшенной цветопередачей с поддержкой технологии HDR. Кроме того, новые телевизоры получили сертификат новейшей беспроводной технологии Wi-Fi 6 от Альянса Wi-Fi.