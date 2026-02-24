Разделы

Edison Thomas Эдисон Томас


СОБЫТИЯ


24.02.2026 Исследование Hi-Tech Mail: половина россиян считает компьютер самым удивительным изобретением XX века 1
30.05.2025 Как обеспечить производительность и безопасность высоконагруженных систем для электронного магазина 1
18.10.2022 Юные инновации: будут ли в России развивать детское изобретательство? 1
26.06.2013 Обзор фотокамеры моментальных снимков Fujifilm Instax Mini 8: как стать хипстером 1
19.01.2012 Изобретатель цифровых фотоаппаратов обанкротился 2
06.10.2011 Медведев, Чубайс, Дворкович, Обама, Шварценеггер и другие - о Стиве Джобсе 1
20.07.2011 Как говорили первые куклы? Ученые нашли и восстановили звук 1
19.10.2007 История тостера: хлебное место 1
29.08.2007 Форматы аудио: от грампластинки к MP3 1
13.06.2007 Оружие XIX столетия обнаружили в теле кита 1
22.06.2005 В США скончался изобретатель микропроцессора 1
14.02.2002 Разработан микрочип, преобразующий тепловую энергию в электрическую 1
04.10.2001 Слияние General Electric и Honeywell не состоится 1
03.10.2001 General Electric и Honeywell разорвали соглашение о слиянии 1
28.02.2001 Скончался один из основателей теории информации Клод Шеннон 1
19.04.1999 Thomas A. Edison выпускает ноутбук на базе AMD K6-2 400 МГц 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Edison Thomas и организации, системы, технологии, персоны:

GE - General Electric - Дженерал электрик 456 3
Microsoft Corporation 25348 2
Honeywell 294 2
Eastman Kodak - Кодак 507 2
Intaro - Интаро Софт 1 1
X Corp - Twitter 2915 1
Apple Inc 12775 1
Meta Platforms - Facebook 4557 1
Fujitsu 2069 1
Philips 2078 1
Sony 6642 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
RetailCRM 38 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 1
TI - Texas Instruments Incorporated 827 1
Google LLC 12356 1
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 1
Polaroid 67 1
iRiver 181 1
К2Тех 262 1
НИСТ - Открытые информационные технологии 6 1
ЛОМО - Ленинградское Оптико-Механическое Объединение 19 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 84 1
Силовые машины - Электросила 18 2
Crompton & Co 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3028 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Лента - Сеть розничной торговли 2297 1
Bayer AG - Байер 85 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 56 1
Городисский и Партнёры 11 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1366 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21847 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4847 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14963 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4552 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9413 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4983 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2691 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4697 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10379 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4853 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32176 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4152 1
Оцифровка - Digitization 4950 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3597 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11523 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15031 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9903 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4216 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1559 1
WAV - Waveform Audio File Format 531 1
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1016 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8236 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13065 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 473 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3283 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13694 1
Floppy Disk - Дискета 129 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12745 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1224 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 308 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12400 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8412 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 827 1
Microsoft Windows 2000 8679 2
Honeywell APC - Honeywell Advanced Process Control - Honeywell Advanced Composites 3 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5226 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1017 1
Apple iPhone 6 4862 1
Docker - Платформа распределённых приложений 447 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 1
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 1
Apple iPod nano 215 1
Fujifilm Instax 20 1
AMD K6 76 1
AMD 3DNow! 45 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
iRiver iFP 1 1
Eastman Kodak Kodamatic 2 1
Brin Sergey - Сергей Брин 192 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Чубайс Анатолий 220 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1024 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 359 1
Дворкович Аркадий 213 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Кузнецов Юрий 5 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Lucas George - Лукас Джордж 37 1
Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 1
Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 1
Кремлева Ольга 4 1
Макарский Дмитрий 3 1
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 60 1
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
Perez Antonio - Перес Антонио 7 1
Land Edwin - Лэнд Эдвин 2 1
Kilby Jack - Килби Джек 4 1
Ехлаков Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 7
Япония 13576 4
Индия - Bharat 5737 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 2
Азия - Азиатский регион 5772 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3062 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 2
Америка - Американский регион 2192 2
США - Нью-Йорк 3156 2
СССР - Ленинград 112 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4122 1
Европа 24698 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 1
Земля - планета Солнечной системы 10701 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Канада 5000 1
Германия - Федеративная Республика 12972 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Индонезия - Республика 1022 1
США - Калифорния 4783 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1443 1
Япония - Токио 1011 1
Египет - Арабская Республика 1053 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 126 1
США - Техас - Даллас 180 1
США - Массачусетс 514 1
Азия Восточная 182 1
США - Аляска 244 1
США - Миннесота 196 1
Дания - Гренландия 142 1
США - Канзас 28 1
США - Нью-Йорк штат 246 1
США - Рочестер 18 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4400 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5292 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1631 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4690 2
Английский язык 6900 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7309 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4931 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5984 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5346 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6397 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11812 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5437 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5319 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4949 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 32 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 1
Физика - Physics - область естествознания 2841 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7617 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 88 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5749 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8404 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7019 1
Аренда 2583 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8564 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2024 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 822 1
Зоология - наука о животных 2795 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 1
Металлы - Никель - Nickel 347 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6038 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 981 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 133 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 638 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
