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Rambler LiveJournal Живой Журнал ЖЖ блог-платформа

Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа


21.07.2020 LiveJournal переходит в смартфоны
11.11.2015 В Казахстане возобновлена работа LiveJournal после 4 лет блокировки
23.04.2014 Google и ЖЖ безнаказанно игнорируют Генпрокуратуру
13.03.2014 Генпрокуратура заблокировала оппозиционные интернет-СМИ и ЖЖ Навального
03.02.2014 Генпрокуратура приступила к зачистке ЖЖ и демотиваторов
19.09.2013 «Афиша-Рамблер-SUP» объявила о новых назначениях и стратегических изменениях в LiveJournal
09.08.2013 LiveJournal и SmartNews обновили топ ЖЖ
28.03.2013 Rambler объединяется с ЖЖ
30.10.2012 В ЖЖ стала доступна новая страница ленты друзей
10.10.2012 «Мегафон» породнился с ЖЖ
03.08.2012 В LiveJournal появилась возможность персонализировать рейтинг записей
17.07.2012 Российские власти требуют отключить домены Livejournal.com и Youtube.com
19.06.2012 LiveJournal запустил новую систему перепостов и ряд других нововведений
19.03.2012 Блог-сервис LiveJournal пережил сбой в работе
22.02.2012 LiveJournal запустил новую систему расчета рейтингов по социальному капиталу
10.02.2012 LiveJournal восстановит все блоги, закрытые за накрутки рейтинга
20.01.2012 Вышло приложение LiveJournal для Nokia на базе Symbian и Meego
19.12.2011 Хакеры взломали блог Бориса Акунина в ЖЖ
12.12.2011 LiveJournal запустил новый дизайн формы комментирования
28.11.2011 LiveJournal снова находится под DDoS-атакой
21.11.2011 ЖЖ отказывается от рекламы и переходит в XXI век
17.11.2011 ЖЖ сменил руководство
28.10.2011 «Альфа-Банк» и LiveJournal запустили спецпроект «Деньги»
22.08.2011 В Казахстане заблокировали LiveJournal и LiveInternet
01.08.2011 DDoS-атаки на LiveJournal прекратились
27.07.2011 LiveJournal снова подвергается мощным DDoS-атакам
25.07.2011 «Живой журнал» переживает сбой в работе
30.06.2011 Записи в ЖЖ можно будет сделать популярными за деньги
30.06.2011 LiveJournal разрешил благодарить авторов понравившихся постов
27.06.2011 Минобрнауки открыло свой блог в ЖЖ
10.06.2011 LiveJournal интегрировался с Google
10.06.2011 LiveJournal расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии
16.05.2011 LiveJournal откроет представительство в Киеве
13.05.2011 Пользователям Facebook и «ВКонтакте» разрешили писать в ЖЖ без регистрации
22.04.2011 LiveJournal компенсировал ущерб от DDoS-атак владельцам платных аккаунтов
21.04.2011 ЖЖ сам назначит ботов и удалит их комментарии
20.04.2011 «Живой журнал» запустил новую систему борьбы со спамом
19.04.2011 «Билайн» сделал трафик с LiveJournal бесплатным для своих абонентов
08.04.2011 Оффлайн-акция в поддержку LiveJournal провалилась
07.04.2011 DDoS ЖЖ назвали вооруженной атакой на типографию

Публикаций - 528, упоминаний - 1084

Rambler упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta Platforms - Facebook 4262 88
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2046 80
Yandex - Яндекс 5002 79
Twitter 2483 77
VK - Mail.ru Group 3049 54
Google LLC 10316 53
Microsoft Corporation 22476 36
Rambler Group - Рамблер ГК 810 35
Six Apart 48 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 21
Yahoo! 3602 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6462 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3877 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 13
Apple Inc 10673 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5426 10
Telegram Group 804 8
AOL Inc 1525 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 773 5
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 5
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 5
Dr.Web - Доктор Веб 1186 5
Dell EMC 4727 5
Программный продукт ГК 3951 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 4
Fly 180 4
Softkey - Софткей 199 4
SAP SE 4580 3
Киевстар - Kyivstar 474 3
Казахтелеком 316 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 3
Brand Analytics 26 3
1С-Битрикс - Bitrix 440 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 3
Oracle Corporation 6026 3
Philips 1957 3
Sony 6141 3
Telenor - Теленор 725 3
LinkedIn 557 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 913 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 13
Евросеть 1393 12
A&NN 15 6
Era Capital 12 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 6
Студия Артемия Лебедева 68 5
Связной ГК 1177 5
ВТБ - ВТБ24 657 4
Альфа-Групп 609 4
Альфа-Банк 1470 4
Почта России ПАО 1853 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 3
Флибуста 29 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 369 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 548 3
HeadHunter Group - HH Group 423 3
Авто.ру - Auto.ru 90 3
ЮКОС НК 138 2
РЖД - Российские железные дороги 1457 2
DST - Digital Sky Technologies 87 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1709 2
Visa International 1802 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 2
АТАК - сеть магазинов 2946 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Формула Кино - Синема Парк 25 2
Открытие ФК 2657 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 156 2
Траст - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 147 2
РУСАЛ - Объединённая компания 33 2
Garsdale Services 37 2
Beiten Burkhardt 62 2
Telconet Capital 25 2
Citi - Citibank - Ситибанк 263 2
Tiger Global 38 1
Почта Банк 319 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 22
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 890 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 17
Президент Российской Федерации 3713 13
Правительство РФ 8171 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 7
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 6
Верховный суд Российской Федерации 706 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 822 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1894 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 514 5
Администрация Президента РФ 902 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль 92 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 754 4
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 607 3
Правительство Москвы 1629 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 445 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1071 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1450 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2141 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2383 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 701 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1112 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 224 2
СБУ - Служба безопасности Украины 70 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 3
Демократическая политическая партия США 91 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
ЛДПР 98 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 89
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1973 29
Website - Вебсайт 9248 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5311 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2196 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10519 14
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2550 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8222 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 9
Мобильное приложение - Mobile app 4907 9
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9309 9
Сервер - Серверные платформы 10468 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3454 8
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 38 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 7
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1036 7
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 395 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 611 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6471 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5434 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1525 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4256 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2057 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 674 5
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1175 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5270 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 4
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5697 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2370 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2007 4
Социальные сети - Соцсети 4130 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3371 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4028 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1763 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6938 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1222 62
LiveInternet - блог-платформа 179 53
Google YouTube - Видеохостинг 2275 49
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 827 25
Microsoft Windows 10 11643 22
Google Android 11952 22
Myspace - социальная сеть 635 21
Cisco Jabber - Мессенджер 126 15
Google Blogger - Google BlogSpot 101 15
Apple iOS 6419 14
WordPress 194 13
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 307 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6240 12
QIP - Мессенджер 101 12
Google Gmail 801 12
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 148 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 11
Nokia Symbian OS 1388 10
VK - Mail.ru Блоги 29 10
Linux OS 7656 9
Google+ Социальная сеть 205 9
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 191 9
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 9
Яндекс Я.ру - Блог-платформа для ведения блогов 14 9
Oracle Java - язык программирования 2550 8
Flickr - Фотохостинг 242 8
Microsoft Skype 1937 8
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 8
Microsoft Windows XP 2386 7
TechMedia Мой Круг 31 7
Microsoft Windows 7 1779 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1318 7
Мамба - Mamba - Служба знакомств 99 6
Apple macOS 1448 6
Apple iPad 3657 6
Google Talk - Google Chat 157 6
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1734 6
Microsoft Edge - браузер 1890 5
Gismeteo - Гисметео 27 5
Носик Антон 100 30
Мамут Александр 126 26
Медведев Дмитрий 1603 23
Навальный Алексей 60 19
Дронов Илья 18 18
Клименко Герман 46 17
Терентьев Савва 36 16
Путин Владимир 2539 14
Алкснис Виктор 66 12
Лебедев Артемий 94 11
Овчинников Борис 128 10
Усманов Алишер 274 9
Иванникова Светлана 9 8
Щеголев Игорь 685 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 8
Артамонова Анна 182 8
Рейман Леонид 1009 7
Чичваркин Евгений 158 6
Касперский Евгений 290 6
Никифоров Николай 1161 6
Дуров Павел 230 5
Делицын Леонид 110 5
Наумов Виктор 124 5
Кудрявцев Демьян 9 4
Песков Дмитрий 79 4
Жаров Александр 171 4
Яхин Юрий 24 4
Собянин Сергей 222 4
Греф Герман 344 4
Потанин Владимир 32 4
Лапшина Екатерина 14 4
Шевяков Тимофей 7 4
Кочетков Владислав 247 4
Дворкович Аркадий 196 3
Хасис Лев 101 3
Поносов Александр 69 3
Иванов Роман 15 3
Орловский Виктор 324 3
Абрамян Рафаэль 10 3
Мильнер Юрий 130 3
Россия - РФ - Российская федерация 108032 232
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 60
Украина 6194 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 22
Германия - Федеративная Республика 8849 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 13
Казахстан - Республика 4458 12
Россия - СЗФО - Республика Коми 648 12
Франция - Французская Республика 5638 12
Беларусь - Белоруссия 3512 12
Италия - Итальянская Республика 3296 9
Европа 12132 9
Япония 10019 9
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 193 8
Испания - Королевство 2901 8
Индия - Республика 4257 7
Америка 2009 7
Россия - СФО - Новосибирск 3264 7
Великобритания - Лондон 2030 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1005 6
США - Калифорния 3379 6
Азия - Азиатский регион 3794 6
Португалия - Португальская Республика 785 5
Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
Израиль 1756 5
Европа Восточная 2924 5
Канада 3294 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 5
Финляндия - Финляндская Республика 1791 5
США - Нью-Йорк 2612 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2906 5
Сингапур - Республика 1573 4
Россия - УФО - Свердловская область 1102 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2060 4
Австралия - Австралийский Союз 2783 4
Узбекистан - Республика 1281 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2461 89
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2732 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5146 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 10
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 333 6
Пиратство - Авторское право 557 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3983 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 4
Образование в России 452 4
Английский язык 746 3
Федеральное законодательство 1905 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1301 3
Цензура - Свобода слово 63 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 60 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1853 2
Человеческий фактор 1075 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 804 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2130 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 846 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 100 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 853 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3298 2
Антитеррор 170 2
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 27 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1519 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 219 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 615 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 597 2
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