Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rambler LiveJournal Живой Журнал ЖЖ блог-платформа
Публикаций - 528, упоминаний - 1084
Rambler упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Носик Антон 100 30
|Мамут Александр 126 26
|Медведев Дмитрий 1603 23
|Навальный Алексей 60 19
|Дронов Илья 18 18
|Клименко Герман 46 17
|Терентьев Савва 36 16
|Путин Владимир 2539 14
|Алкснис Виктор 66 12
|Лебедев Артемий 94 11
|Овчинников Борис 128 10
|Усманов Алишер 274 9
|Иванникова Светлана 9 8
|Щеголев Игорь 685 8
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 8
|Артамонова Анна 182 8
|Рейман Леонид 1009 7
|Чичваркин Евгений 158 6
|Касперский Евгений 290 6
|Никифоров Николай 1161 6
|Дуров Павел 230 5
|Делицын Леонид 110 5
|Наумов Виктор 124 5
|Кудрявцев Демьян 9 4
|Песков Дмитрий 79 4
|Жаров Александр 171 4
|Яхин Юрий 24 4
|Собянин Сергей 222 4
|Греф Герман 344 4
|Потанин Владимир 32 4
|Лапшина Екатерина 14 4
|Шевяков Тимофей 7 4
|Кочетков Владислав 247 4
|Дворкович Аркадий 196 3
|Хасис Лев 101 3
|Поносов Александр 69 3
|Иванов Роман 15 3
|Орловский Виктор 324 3
|Абрамян Рафаэль 10 3
|Мильнер Юрий 130 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru