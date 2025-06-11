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УПОМИНАНИЯ
Rambler и организации, системы, технологии, персоны:
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
|Федерация фигурного катания на коньках России 4 1
|Мамут Александр 130 12
|Лапшина Екатерина 17 6
|Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 4
|Усманов Алишер 301 3
|Носик Антон 106 3
|Клименко Герман 50 3
|van den Belt Annelies - Ван Ден Бельт Аннелис 6 3
|Абрамян Рафаэль 11 2
|Соколов Александр 43 2
|Потанин Владимир 66 2
|Сергеев Дмитрий 61 2
|Дронов Илья 18 2
|Омашева Лилия 4 2
|Хасис Лев 105 1
|Ванин Андрей 9 1
|Навоша Дмитрий 4 1
|Барская Ольга 1 1
|Баталова Ирина 1 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Завьялова Татьяна 3 1
|Михалева Татьяна 1 1
|Леонтьев Денис 2 1
|Греф Герман 431 1
|Добродеев Борис 95 1
|Лопатинский Юрий 6 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Собянин Сергей 422 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Засурский Иван 16 1
|Брусницын Максим 6 1
|Лебедев Артемий 101 1
|Климарев Михаил 48 1
|Шадаев Максут 1056 1
|Делицын Леонид 131 1
|Верещагин Нил 10 1
|Левочкина Екатерина 1 1
|Иванникова Светлана 11 1
|Кудрявцев Демьян 9 1
|Фадеев Петр 2 1
|Адоньев Сергей 35 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 125 1
|Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 114 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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