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Индексная книга (каталог) CNews*
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Rambler Чемпионат.com Championat.com


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 «Билайн»: спортивные платформы на пике популярности – москвичи стали активнее смотреть матчи 1
06.05.2024 Аналитика «МегаФона»: какие спортивные события тамбовчане любят больше всего 1
26.04.2024 Челябинская область подтвердила статус «хоккейного» региона 1
20.12.2023 Легендарную киберкоманду Virtus.pro сняли с турнира из-за россиян в ее составе 1
18.05.2023 Почти четверть россиян пострадали от киберпреступлений 1
19.12.2022 Почти каждый пятый россиянин уже посещал врача онлайн 1
30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком 1
13.08.2020 «Яндекс» обвинили в пиратстве на 3 миллиарда 1
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером» 2
17.04.2020 У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
02.12.2019 Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital 1
30.10.2019 Rambler Group избежала рекордного штрафа за «пиратский» футбол 1
26.08.2019 Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group 1
25.07.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создают гигантское СП на основе Delivery Club и «Ситимобил» 1
13.05.2019 Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера» 1
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 1
05.03.2015 Жители Москвы смогут получать госуслуги через Rambler 1
10.10.2012 «Мегафон» породнился с ЖЖ 1
21.11.2011 ЖЖ отказывается от рекламы и переходит в XXI век 1
17.11.2011 ЖЖ сменил руководство 1
21.04.2011 «Чемпионат.ру» выходит на украинский рынок 2
14.12.2010 «Билайн» представил смартфон и планшет на базе Android 1
13.11.2010 Владельцы «Живого журнала» хотят сделать собственное ток-шоу 1
12.11.2010 SUP запустит в Рунете три новых контент-проекта 1
21.07.2010 SUP ускорит работу LiveJournal и «Чемпионат.ру» 1
02.06.2009 ЖЖ скрестили с MSN 1
01.04.2008 В SUP придет новый генеральный менеджер по России и СНГ 1
03.12.2007 Русские купили ЖЖ целиком 1
11.09.2007 «Суп» привлекает «тяжелую артиллерию» к ЖЖ 1
11.09.2007 Российский ЖЖ воглавил директор BBDO 1
24.11.2006 "Суп" завершил приобретение "Чемпионат.ру" 1

Публикаций - 32, упоминаний - 34

Rambler и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 14
Yandex - Яндекс 7789 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4172 5
Meta Platforms - Facebook 4469 4
МегаФон 9327 4
VK - Mail.ru Group 3486 3
X Corp - Twitter 2883 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 316 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8915 2
Эпоха диджитал 2 2
Цифра ГК 2482 2
Google LLC 11969 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Цифровые активы 134 1
Microsoft Corporation 24877 1
Six Apart 47 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 1
Ростелеком 9957 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 847 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3252 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 63 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 393 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
Telconet 33 1
Сравни.ру - Sravni Tech 19 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 344 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
Fortnite 81 1
maam 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 9
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 6
Era Capital - Ера Капитал 15 6
A&NN 15 6
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 38 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1121 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 2
ЦИАН - CIAN 148 2
Телеспорт 6 2
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 2
Евросеть 1412 2
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1033 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
КБ Стрелка 5 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 19 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 59 1
Ситимобил - Служба такси 162 1
О2О Холдинг 58 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
Orion Capital 5 1
First Merchantile Capital 1 1
Азбука-Аттикус 7 1
Связной ГК 1375 1
Coca-Cola Company 256 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 110 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 259 1
Superjob - Суперджоб 618 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Альфа-Банк 1800 1
Почта России ПАО 2167 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 800 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 158 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 3
Судебная власть - Judicial power 2345 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6094 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2592 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4983 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1241 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17412 4
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8109 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7524 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2494 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5022 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16435 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28312 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12366 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5056 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8169 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2959 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5713 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 380 2
Оповещение и уведомление - Notification 4917 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4010 2
Google Android - приложения и разработчики 620 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 25 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12613 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 171 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6553 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1032 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3944 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 792 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11594 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14116 1
Data monetization - Монетизация данных 1717 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4684 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3262 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8399 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12426 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 18
Rambler - Рамблер Касса 20 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1840 4
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 4
Google YouTube - Видеохостинг 2819 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 853 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1030 2
Яндекс.Видео 36 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 628 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 793 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 90 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1135 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
Google Android 14301 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5046 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 196 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
ВымпелКом - Билайн М - серия планшетов 8 1
ВымпелКом - Билайн - серия телефонов и смартфонов 11 1
Apple - App Store 2937 1
Google Play - Google Store - Android Market 3352 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5467 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 121 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 105 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 544 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 186 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 779 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2119 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
ЛитРес Самиздат 19 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
Microsoft Windows 15929 1
Google Cloud Platform - GCP 324 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Drom.ru 11 1
Мамут Александр 130 12
Лапшина Екатерина 17 6
Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 4
Усманов Алишер 301 3
Носик Антон 106 3
Клименко Герман 50 3
van den Belt Annelies - Ван Ден Бельт Аннелис 6 3
Абрамян Рафаэль 11 2
Соколов Александр 43 2
Потанин Владимир 66 2
Сергеев Дмитрий 61 2
Дронов Илья 18 2
Омашева Лилия 4 2
Хасис Лев 105 1
Ванин Андрей 9 1
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Барская Ольга 1 1
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Завьялова Татьяна 3 1
Михалева Татьяна 1 1
Леонтьев Денис 2 1
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