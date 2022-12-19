Почти каждый пятый россиянин уже посещал врача онлайн

Медицинский онлайн-сервис «Сберздоровье» совместно с аналитиками медиахолдинга Rambler&Co провели исследование и выяснили отношение россиян к телемедицине. В опросе приняли участие более 280 тыс. жителей России в возрасте от 18 до 65 лет.

Почти половина респондентов (46%) знают, что такое телемедицина – 32% считают, что это онлайн-консультации с врачами, еще 14% ответили, что это прием у доктора по телефону. Остальные заявили, что имеют очень примерное представление о том, что это такое. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Сберздоровье».

Почти каждый пятый россиянин (19%) уже пользовался возможностями телемедицины и был на онлайн-приеме. При этом, например, по данным опроса холдинга «Ромир», проведенного в середине 2021 г., только 10% посещали онлайн-консультации. Такая же доля пользующихся телемедициной была выявлена и в конце 2021 г. в рамках исследования консалтинговой компании BCG.

Основным преимуществом онлайн-консультаций россияне считают отсутствие очередей и скоплений людей (39%). Еще 37% отмечают экономию времени, а 20% нравится возможность самостоятельно выбирать специалистов по оценкам и отзывам. Те, кто еще не пользовался телемедициной, объяснили это преимущественно тем, что им важен личный контакт (37%). Еще 28% доверяют только врачам, которых уже знают.

Самые востребованные врачи для онлайн-консультаций, по мнению опрошенных, – это терапевт (28%) и психолог (19%). Также в пятерку вошли кардиолог, эндокринолог, невролог, которые набрали по 9%.

Выбор врачей подтверждает и то, с каким симптомами россияне записались бы к доктору дистанционно. 28% выбрали темы, связанные с ментальным здоровьем, 26% - с легким недомоганием (как при ОРВИ).

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена Поддержка ИТ-отрасли

Дмитрий Василенко, руководитель отдела обучения врачей телемедицины «Сберздоровья»: «Мы видим, что популярность и востребованность телемедицины на самом деле растет – за год спрос на онлайн-консультации у нас платформе увеличился на 36%. Культура выбора врача, которому люди готовы доверить здоровье, в России уже переживает трансформацию – COVID-19, удаленные форматы работы и прочие факторы позволили людям освоить онлайн-прием или попробовать довериться не только знакомому врачу. Мы ожидаем, что проникновение технологии и понимание ее возможностей и преимуществ будет расти с каждым годом». ***

Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», Championat.com, «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и др.

«Сберздоровье» — медицинский онлайн-сервис. В 2017 г. на 80% вошел в группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, телемедицина, дистанционный мониторинг пациентов с ХНИЗ. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 25 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 7000 частных клиник.