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Квант Мобайл Банк Плюс Банк

Квант Мобайл Банк - Плюс Банк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.07.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создают гигантское СП на основе Delivery Club и «Ситимобил» 1
20.07.2018 «Плюс Банк» выбрал решение R-Style Softlab для автоматизации обслуживания клиентов 2
14.08.2017 «Плюс Банк» объявил о запуске собственного процессингового центра 2
26.01.2016 В группу «Борлас» вошел разработчик решений для финансового сектора 1
16.07.2015 Сергей Буш избран новым президентом РАСПО 1
25.10.2013 «Плюс банк» выбрал платформу Guardean Risk Suite 2
10.06.2013 «Плюс Банк» внедряет систему управления документами на базе Microsoft SharePoint 2010 3
06.12.2012 Клиенты «Плюс Банка» теперь могут погашать кредиты с помощью сервиса «Золотой Короны» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 14

Квант Мобайл Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25831 2
Технологика 7 1
Yandex - Яндекс 9310 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15985 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1235 1
Check Point Software Technologies 834 1
VK - Mail.ru Group 3611 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8961 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 266 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 175 1
О2О Холдинг 61 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 109 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5724 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5771 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35462 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12360 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5552 1
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4627 1
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Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 168 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1307 1
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РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 52 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19656 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8537 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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