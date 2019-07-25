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Квант Мобайл Банк Плюс Банк
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 14
Квант Мобайл Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5724 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5771 1
|Павленко Сергей 1 1
|Коротков Дмитрий 2 1
|Григорьев Кирилл 4 1
|Доценко Елена 1 1
|Греф Герман 489 1
|Добродеев Борис 97 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Полуэктов Олег 1 1
|Буш Сергей 15 1
|Довгаль Дмитрий 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.