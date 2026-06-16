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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196158
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Григорьев Кирилл

СОБЫТИЯ


16.06.2026 «Т-Банк» запустил витрину новостроек для покупки жилья в мобильном приложении 1
09.11.2021 «Авито авто» и «Тинькофф» запустили сервис прямого онлайн-кредитования для покупателей автомобилей 1
12.10.2021 «Авто.ру» запустил услугу, которая поможет сделать покупку и продажу подержанной машины безопаснее 1
25.10.2013 «Плюс банк» выбрал платформу Guardean Risk Suite 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Григорьев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1488 2
Квант Мобайл Банк - Плюс Банк 8 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 181 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1567 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6290 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12760 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 1
Avito - Авито авто 75 1
Доценко Елена 1 1
Манайкин Николай 1 1
Смолин Кирилл 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 2
Германия - Федеративная Республика 13124 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 2
Паспорт - Паспортные данные 2813 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5496 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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