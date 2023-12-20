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Легендарную киберкоманду Virtus.pro сняли с турнира из-за россиян в ее составе

Компания Ubisoft, организатор киберспортивного турнира на Мальте, дисквалифицировала Virtus.pro из-за пяти россиян, входящих в состав команды. Дискриминация российских спортсменов продолжается при том, что Международная федерация компьютерного спорта разрешила сборной России выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Изгнали с турнира

Команде по киберспорту Virtus.pro отказали в участии в турнире по игре в Rainbow Six Siege из-за «национального происхождения игроков», пишут «Ведомости» со ссылкой на официальный Telegram-канал команды.

Организаторы соревнований на Мальте объяснили дисквалификацию наличием россиян в составе, рассказал изданию представитель Virtus.pro.

По данным команды, в ее составе выступают пять россиян: Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (joystick) и Артур Ипатов (Sheppard).

Дисквалификация после старта

В сообщении Virtus.pro сказано, что команда получила официальное приглашение от Ubisoft на участие отборочных играх к турниру Malta Cyber Series: VII. Основные соревнования должны пройти в начале 2024 г.

20 декабря 2023 г., после того, как Virtus.pro провела первый матч, пришло уведомление об отстранении от соревнований: «Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды».

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Фото: Virtus.pro
Несмотря на прошлые победы, Virtus.pro сняли с соревнований из-за русских членов команды

Игроки расценили этот шаг организаторов как дискриминацию: «Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили Ubisoft».

Международные санкции

В апреле 2022 г. Международная федерация компьютерного спорта (IESF) запретила россиянам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом. В этом же году Outsiders (нейтральное название, под которым Virtus.pro пришлось выступать из-за санкций) стали чемпионами мира по CS:GO. Спортивный интернет-портал championat.com назвал это «главной победой» года.

Весной 2023 г., как писал CNews, киберспортивный холдинг Esforce, входящий в состав холдинга VK, продал свою команду Virtus.pro армянскому бизнесмену Араму Карамакуняну. Так команда переехала в Армению.

А в августе 2023 г. IESF отменила ограничения для россиян, о чем сообщила Федерация компьютерного спорта России на своем сайте: «За отмену решения выступило 32 делегата, 13 проголосовали против, а 25 — воздержались. Таким образом, сборная России по компьютерному спорту снова сможет выступать под своим флагом и названием. Также на съезде было отклонено предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в IESF».

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Цифровизация

«В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема», — приводятся в сообщении слова президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита.

Такое мнение, видимо, не разделяют организаторы различных кибертурниров. Французская Ubisoft этому не единственный пример. В сентябре 2023 г. Forbes написал о том, что американская компания Epic Games отказалась выплачивать денежный приз в размере $200 тыс. за победу на турнире по Fortnite российским киберспортсменам Даниилу Абдрахманову (Putrick) и Егору Люсико (Swizzy) из-за наличия у них гражданства России.

Анна Любавина

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