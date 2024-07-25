62% работодателей не берут сотрудников без высшего образования

Русская Школа Управления (РШУ) и рекрутинговая компания Get Experts выяснили, какую роль играет высшее образование соискателей для работодателей и обращают ли они внимание на прохождение дополнительных курсов и тренингов при отборе кандидатов. В исследовании приняли участие 1200 представителей компаний из разных отраслей и разных регионов России. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

Высшее образование

По данным опроса, для 85% работодателей важно наличие высшего образования у потенциального сотрудника, однако для 39% из них это некритичный параметр. Для 15% опрошенных совсем неважно, учился ли кандидат в вузе.

При этом 62% респондентов не берут на работу сотрудников без высшего образования, если в описании вакансии указано, что оно необходимо. 15% признались, что закрывают на это глаза и часто рассматривают кандидатов без дипломов. 23% тоже готовы дать шанс таким соискателям, но делают это редко.

Непрофильное образование

На рынке труда много соискателей, которые работают не по специальности, полученной в вузе. Работодатели к этому привыкли и, в основном, относятся к таким кандидатам нейтрально (46%) или положительно (39%). О негативном отношении к потенциальным сотрудникам без профильного высшего образования заявили 15% опрошенных.

При этом 77% компаний берут на работу кандидатов с высшим образованием по другой специальности, если в описании вакансии указано, что необходимо профильное: 39% поступают так часто, 38% — редко (в зависимости от специальности). 23% респондентов всегда отказывают таким соискателям.

Дополнительное образование

По данным исследования, 93% опрошенных при отборе кандидатов обращают внимание на прохождение курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки: 31% работодателей всегда изучают информацию о пройденных курсах и 62% делают это иногда — в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат.

Кроме того, для большинства работодателей (54%) весомым плюсом при отборе является, если кандидат регулярно проходит профессиональные курсы и тренинги. Директор РШУ Анастасия Боровская считает, что это закономерная реакция на сложившуюся ситуацию на рынке труда: «В условиях дефицита кадров компании смотрят на несколько шагов вперед и подбирают кандидатов для долгосрочного сотрудничества — тех, кто готов постоянно расти, изучать новое, быстро подстраиваться под тренды и экспериментировать. Именно такие сотрудники не боятся вызовов и двигают компанию вперед, несмотря на внешние негативные факторы».

«В России высшее образование важно для построения успешной карьеры, но его профильность критична только в определенных профессиях, таких как медицина, инженерия, юриспруденция, в ИT, например, предпочитают нанимать людей с хорошим техническим образованием. В остальных сферах, таких как маркетинг, управление проектами, продажи, наличие высшего образования как такового имеет большее значение, чем его профильность. Основное, что ценят работодатели, это готовность кандидата к постоянному обучению и повышению квалификации. Перманентный процесс обучения через курсы и тренинги является ключевым для успешного продвижения по карьерной лестнице. Это подтверждается тем, что 93% работодателей обращают внимание на дополнительное образование при отборе кандидатов. Таким образом, сочетание высшего образования и постоянного профессионального развития через дополнительные курсы и тренинги делает сотрудника наиболее конкурентоспособным на рынке труда», — сказала Анна Спирина, директор по маркетингу и коммуникациям рекрутинговой компании Get Experts.