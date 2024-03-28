Зарплатные ожидания многих ИТ-специалистов превышают возможности работодателей в 1,5-2 раза

Рекрутинговая компания Get experts представляет обзор ситуации в ИТ-отрасли, посвященный основным трендам этой сферы, потребностям работодателей и изменениям заработной платы в 2023 г. В 2023 г. сохранился и даже усилился оформившийся годом ранее тренд на импортозамещение и локализацию проектов. Об этом CNews сообщили представители Get experts.

Предприятия снижают зависимость от поставок оборудования и ПО из-за рубежа. В структурах компаний появляются собственные тестовые и R&D-лаборатории. Растут инвестиции в российский ИТ-бизнес, который активно развивается после ухода крупных иностранных компаний. Поддержка ИТ-сферы со стороны государства также заметно усилилась, стала более системной. На уровне топ-менеджмента разрабатываются антикризисные планы и долгосрочные стратегии по выстраиванию максимально независимого от внешних обстоятельств ИТ-ландшафта.



Еще один устойчивый тренд — внедрение облачных технологий. Около половины компаний уже используют такие решения, еще почти треть начнут работать с ними в ближайшее время.

На фоне продолжающейся миграции сотрудников за рубеж рынок сохранил ярко выраженный кандидатский характер, работодатели борются за квалифицированных сотрудников. В приоритете у специалистов, готовящихся сменить место работы, — интересные проекты, задачи и уровень заработной платы, а социальный пакет их интересует заметно меньше. В условиях жесткой конкуренции за кандидатов компании чаще стали обращаться к аналитике по рынку и использовать новые нестандартные подходы, чтобы заинтересовать профессионалов.

Кандидаты все чаще обращают внимание на статус потенциального работодателя, они стремятся работать в аккредитованных ИТ-компаниях с возможностью удаленного или гибридного формата работы. Компании реагируют на этот запрос, растет количество заявок на ИТ-аккредитацию, одновременно усилился и контроль за соответствием компаний требованиям. Чтобы соответствовать всем критериям, организации меняют свою структуру, выделяя ИТ-подразделения в новые юридические лица.

Компании, которые раньше отдавали ИТ-функционал частично или целиком на аутсорс, теперь стремятся удерживать профильную экспертизу внутри себя, они создают и развивают собственные ИТ-подразделения. Также наблюдается тренд на повышение внимания менеджмента к проблеме информационной безопасности: привлекаются специалисты в этой сфере, внедряются дополнительные средства защиты информации и т. д.

Бизнес стремится нанимать кандидатов, ранее работавших в международных компаниях, ушедших из России. Это стремление объяснимо: такие кандидаты, как правило, обладают высокой квалификацией и в силу имеющегося опыта могут внедрить новые подходы к решению задач. Однако возникают проблемы с их «акклиматизацией» на новых местах работы из-за большой разницы в подходах и отсутствия в российских компаниях опыта выстраивания процессов.

Как следует из исследования Get experts «Обзор рынка труда и заработных плат 2023/24», ИТ-специалисты вошли в первые тройки профессий, представителей которых работодатели наиболее активно удерживали в 2023 г. (это делали в 19% компаний) и планируют нанимать в 2024 г. (такие планы есть у 16% респондентов-работодателей).

Работодатели стали активнее сотрудничать с учебными заведениями для привлечения молодых специалистов, понимая, что вырастить профессионала внутри компании проще и дешевле, чем найти человека с соответствующей квалификацией на рынке. Они организуют профильные кафедры и приглашают студентов на практики и стажировки, в т. ч. оплачиваемые. Крупные ИТ-корпорации проводят студенческие конкурсы, выявляя наиболее перспективных студентов, которым по окончании обучения делается предложение работы.

Формат работы

21% ИТ-специалистов в 2023 г. работали только в офисе (на территории работодателя), 43% говорят, что в их компаниях есть возможность работать в различных видах гибридного формата (какую-то часть времени в офисе, какую-то — дома). На удаленке работали 36% профессионалов, из них 20% имели разрешение работодателя работать только из дома, 11% — из любой точки в пределах России и только 5% — из любого места в мире.

Дресс-код

75% опрошенных ИТ-специалистов говорят, что в их компаниях отсутствует дресс-код. У 22% работодатели предъявляют определенные требования к внешнему виду. Чаще всего (13%) нужно одеваться в стиле smart casual (сочетание деловой и повседневной одежды), реже (7%) — в повседневном стиле и совсем нечасто (2%) — в business casual, самой мягкой разновидности делового стиля. Еще 3% респондентов не знают точно, существует ли у них на работе дресс-код.

Заработные платы и социальный пакет

Продолжает увеличиваться разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и тем, что предлагают работодатели. Уровень запросов профессионалов может превышать предложение по зарплате в 1,5-2 раза.

Общий рост зарплат в ИТ-сфере за первые 9 месяцев 2023 г. составил 15-20%, что несколько выше прогнозов (10-15%). В отдельных направлениях отрасли (например, в мобильной разработке) зарплаты выросли на 40%.

По словам 27% работодателей, доход ИТ-специалистов в 2023 году не менялся. О сокращении доходов этой категории сотрудников заявили в 6% компаний: в 2% случаев сокращение составило 5-10%, в 4% — 11-20%. Почти половина (49%) работодателей зафиксировали рост дохода своих ИТ-специалистов: на 5-10% — 21%, на 11-20% — 24% и более чем на 20% — 4%. Еще 18% представителей бизнеса не смогли однозначно оценить изменение этого показателя.

Все опрошенные работодатели заявляют, что не намерены снижать зарплаты ИТ-специалистов в 2024 году. 35% говорят, что зарплаты останутся на прежнем уровне, 50% планируют поднять их на 5-10%, 10% — на 11-20%, 5% прогнозируют рост зарплат более чем на 20%. Увеличение зарплат предполагается производить за счет роста окладов (36%), премий (25%) или обеих частей дохода (39%).

В ИТ-отрасли один из самых высоких уровней удовлетворенности доходом: в той или иной степени удовлетворены им 58% профессионалов. По их мнению, в 2024 году их доход должен или сохраниться (20%), или вырасти. Как считают ИТ-специалисты, в этом году их доход вырастет на 5-10% (16%), 11-20% (38%) или на 21% и более (26%).

Удержание специалистов

Компании стали чаще прибегать к такому инструменту удержания ценных специалистов, как контроффер. Повышение зарплат в таких случаях составляло до 40-50%. По признанию представителей работодателей, это все равно выгодно для них, т. к. поиск нового сотрудника для закрытия вакансии обошелся бы существенно дороже.

Серьезных изменений в социальных пакетах не было. Работодатели стали чаще включать в соцпакет возможность работать в гибридном или удаленном формате. Также они стали уделять больше внимания созданию более комфортных условий работы в офисе: например, вводили различные форматы психологической поддержки, но подобные меры не вызвали особого интереса со стороны работников.

Планы работодателей по найму ИТ-специалистов в 2024 г.

В подавляющем большинстве компаний сообщили, что продолжат нанимать сотрудников в свои ИТ-подразделения. Постепенно увеличивать численность ИТ-персонала собираются 51% работодателей, 18% нацелены на активный набор работников, 24% будут только закрывать освобождающиеся вакансии. Сокращение части ИТ-специалистов планируют в 3% компаний, а в 4% говорят о заморозке всех текущих проектов по найму.

Наиболее востребованные специалисты

Разработчики и специалисты в области инфраструктуры (руководители проектов, DevOps). Потребность связана с трендом на импортозамещение, который начал формироваться еще в 2022 г.

Data-специалисты. Данные становятся ключевым ресурсом для принятия решений, этот тренд сохраняется уже несколько лет. На рынке по-прежнему ощущается дефицит специалистов уровня senior в области Big Data. В связи с уходом из России некоторых вендоров в 2023 г. усиливается один из ключевых трендов прошлого года — повышенный спрос на специалистов по работе с Open Source решениями.

Специалисты в области «1С». Компании в целях импортозамещения стремятся перевести свои ERP-решения на знакомую платформу российского вендора.

Специалисты в области информационной безопасности. Одна из причин роста такой потребности — уход из России иностранных компаний и необходимость замещения их решений. Также смещение фокуса на информационную безопасность вызвано ростом степени диджитализации практически всех отраслей и распространения технологий.

«Главной точкой конфликта между ИТ-компаниями и профессионалами остается уровень зарплат, — сказала итоги исследования менеджер направления «Информационные технологии и телекоммуникации и финансовые институты» рекрутинговой компании Get experts Анна Пантелеева. — Разрыв между уровнями зарплат, которые считают адекватными работники и работодатели, доходит до 100%. Но из-за того, что поиск нового специалиста стал более затратным и долгим процессом, компании уделяют больше внимания удержанию сотрудников и готовы предлагать им повышение зарплат и перевод на удаленный или гибридный формат работы. Нередки случаи, когда работники, получив возможность работать удаленно, в том числе из-за границы, соглашаются остаться на прежнем месте без повышения зарплаты. В связи с этим крупные компании сейчас активно прорабатывают нюансы юридического оформления такого формата взаимодействия».