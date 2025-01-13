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Работодатели и профессионалы получили возможность объективно оценить зарплаты

Рекрутинговая компания get experts представила новый бесплатный инструмент, который будет полезен как работодателям, так и профессионалам, — зарплатный трекер. Об этом CNews сообщили представители get experts.

Первая версия трекера появилась в 2019 г., после этого продукт совершенствовался, расширялся и наполнялся данными. Сейчас можно с уверенностью сказать, что он работает в полную силу.

Зарплатный трекер — это инструмент, который поможет работодателям и профессионалам оценить адекватность зарплат в своих компаниях, а также сопоставить их увеличение с данными в целом по отрасли. Известно, что в разных индустриях динамика доходов сотрудников различается. Так, в 2024 г. зарплаты в ритейле выросли на 30%, в агросекторе рост составил до 20%, в финансовой сфере — 10%, в медицине и фармацевтике — 4-6% (по некоторым позициям до 15-20%), в FMCG — 15%, в ИТ — 10-12%. В 2025 году повышать зарплаты планируют 58% работодателей, средний уровень прогнозируемого роста — 15-20%, но реальный размер будет отличаться в зависимости от отрасли и позиции.

Ядром зарплатного трекера стали аккумулированные и систематизированные данные об уровне заработных плат квалифицированных специалистов в зависимости от их профессии, отрасли, в которой они работают, типа и размера компании и региона. Всего данные собраны по 25 отраслям, 24 профессиональным областям, двум видам компаний (российская/иностранная), трем размерам бизнеса, восьми географическим локациям (Москва и Подмосковье, Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа).

Основной источник информации — экспертиза консультантов get experts и зарплатные исследования компании, проводимые в т. ч. по индивидуальным запросам клиентов. Т. е. массив данных трекера — не сухая статистика с цифрами «в среднем по больнице», он отражает реальную ситуацию на рынке труда.

На данный момент в трекере 370 уникальных позиций. Какие-то из них представлены только в определенных типах компаний или локациях в силу специфики позиций, бизнеса и т. д. — например, позиции «менеджер по торговому маркетингу» не существует в финансовых институтах, а геологов нет в фешен-индустрии.

Данные трекера регулярно обновляются, по запросам пользователей ежегодно добавляются новые позиции, по которым у get experts имеется достаточная экспертиза. Так, в 2024 г. были добавлены актуальные данные об уровне зарплат арт-директоров, геологов, инженеров СМР, директоров по техническому документообороту, геофизиков и других профессионалов.

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После составления запроса и указания отрасли, профессиональной области, типа/размера компании, географической локации и текущей зарплаты пользователь получает зарплатную вилку с указанием минимальной и максимальной заработных плат gross без учета бонусов, а также средней зарплаты для указанной позиции в данном регионе. Помимо этого, указывается положение текущей зарплаты относительно этих цифр. Таким образом, сразу становится понятно, «в рынке» эта зарплата, выше или ниже него.

Компании-работодатели используют трекер при бюджетировании и планировании своей политики в части индексации заработных плат, это позволяет более взвешенно подходить к планированию расходов и экономить средства.

Помогает трекер и в процессе найма персонала. С его помощью можно оценить зарплатные ожидания соискателей и скорректировать свои предложения с учетом ситуации на рынке.

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С помощью трекера специалисты могут отслеживать соответствие своих зарплат рыночному уровню. Также они могут на основании данных трекера принимать решение о выходе на рынок в поисках нового места работы и оценивать офферы работодателей. Особенно это полезно в случаях, когда предлагают работу в другом регионе, с ситуацией на рынке которого соискатель не знаком и не может самостоятельно оценить адекватность предлагаемой суммы.

«Одна из ценностей нашей компании звучит как «делиться экспертизой», поэтому мы открыто предоставляем данные участникам рынка труда, чтобы работодатели и профессионалы могли принимать верные решения, расти и развиваться, — сказала директор по маркетингу и коммуникациям рекрутинговой компании get experts Анна Спирина. — Убедившись в эффективности трекера, другие игроки рынка пытаются создавать подобные продукты. Но это достаточно сложно: чтобы оценка вышла максимально объективной, нужно предоставлять не просто «среднюю температуру по больнице» на основе массива данных, важно корректировать данные на основе экспертной оценки с учетом специфики позиции, локации, периода времени, типа и размера компании. Кроме того, эти данные необходимо постоянно актуализировать».

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