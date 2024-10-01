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В 56% компаний были случаи увольнения сотрудников из-за корпоративной культуры

Рекрутинговая компания Get Experts представляет результаты опроса, целью которого было выяснение отношения профессионалов и работодателей к корпоративной культуре и ее отдельным составляющим. В исследовании приняли участие 2134 респондента — представители компаний-работодателей и их сотрудники.

Взгляд профессионалов

Отвечая на вопрос, какие составляющие корпоративной культуры присутствуют в их компаниях, профессионалы чаще всего называли культуру командной работы (44%), достижения результатов (41%), баланса работы и жизни (38%), иерархии (35%), обучения и развития (34%), преданности клиенту (28%), инноваций и новых решений (26%), устойчивого развития (19%), творчества и свободы (17%) и разнообразия и инклюзивности (14%). Об этом CNews сообщили представители Get Experts.

В топ-5 самых отталкивающих, по мнению работников, корпоративных культур вошли культуры иерархии (53%), достижения результатов (19%), риска и предпринимательства (17%), интеграции и слияния (14%) и разнообразия и инклюзивности (11%). Только 14% респондентов-профессионалов сказали, что готовы работать в компании с любой корпоративной культурой.

При оценке корпоративной культуры своих компаний только 12% сотрудников охарактеризовали ее как благоприятную, 39% назвали ее «в целом благоприятной», 49% — крайне неблагоприятной.

По мнению профессионалов, для улучшения корпоративной культуры компаниям следует работать над коммуникацией и обменом информацией (57%), организационным климатом (48%), правилами поведения на работе (30%). Среди других направлений, требующих дополнительных усилий, были названы философия (25%) и миссия (23%) компании, групповые нормы (22%), практический опыт (21%), поведенческие стереотипы (16%), провозглашаемые ценности (12%) и символика (9%). При этом 12% респондентов затруднились объяснить, что именно нужно улучшить в корпоративной культуре.

Взгляд работодателей

Представители компаний, принявшие участие в опросе, говорят, что у них в корпоративной культуре присутствуют элементы командной работы (60%), достижения результатов (40%), обучения и развития (33%), баланса работы и жизни (30%), преданности клиенту (27%), инноваций и новых решений (19%), иерархии (18%), устойчивого развития (17%), творчества и свободы (14%) и риска и предпринимательства (10%).

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11% респондентов-работодателей называют корпоративную культуру своих компаний благоприятной, 54% — «в целом благоприятной», и только чуть больше трети (35%) считают ее крайне неблагоприятной.

К моментам, которые стоит улучшить в корпоративной культуре, представители работодателей относят коммуникацию и обмен информацией (58%), организационный климат (47%), правила поведения на работе (33%), философию (31%) и миссию (29%) компании, групповые нормы (30%), провозглашаемые ценности (27%), поведенческие стереотипы (20%), практический опыт (20%) и символику (18%). Затруднились с ответом на этот вопрос только 2% опрошенных.

В 56% компаний были случаи увольнения сотрудников из-за корпоративной культуры, причем доли компаний, где работники уходили сами и где это происходило по инициативе руководства, почти одинаковы — 29% и 27% соответственно. У 28% работодателей таких случаев не было, еще 16% не смогли ответить точно.

«Как показывают результаты опроса, профессионалы в целом более критично оценивают корпоративную культуру в компаниях, — сказала директор по маркетингу и коммуникациям Get Experts Анна Спирина. — Однако нельзя сказать о большой разнице во взглядах компаний и их сотрудников на этот вопрос. Это показывает, что работодатели достаточно объективно оценивают сложившуюся ситуацию и готовы работать со своей культурой. Стоит обратить внимание, что изменение организационной культуры — задача сложная, требует системного подхода и времени. Основная трудность заключается в том, что культура компании формируется на протяжении длительного времени и проникает во все уровни организации. Этот процесс должен включать в себя несколько этапов: сначала через опросы сотрудников, интервью или внешний аудит провести оценку текущей культуры, затем определить желаемую культуру, четко сформулировать, какие изменения в культуре необходимы и к чему компания стремится, далее необходимо разработать план действий и мониторинга результатов, включающий и обучение сотрудников, изменение корпоративных процессов, мотивационные программы, коммуникацию, а также отслеживание прогресса изменений».

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