Исследование: 47% молодых специалистов хотели бы работать в ИТ

Консалтинговая компания get experts и НИУ ВШЭ представляют результаты совместного исследования, посвященного изучению приоритетов молодых соискателей в процессе поиска работы. В опросе приняли участие 2276 респондентов-зумеров — студентов, выпускников вузов и молодых специалистов в возрасте до 28 лет из разных регионов России и из-за рубежа.

Почти половине респондентов — 48% — неважно, в компании какого типа работать. В российском представительстве международной компании предпочли бы работать 25%, в российской компании — 18%, и 9% сказали, что хотели бы работать за рубежом.

Две трети респондентов (66%) сказали, что хотели бы работать в крупной корпорации. Средний бизнес назвали желаемым местом работы 46%, государственную организацию — 25%, малый бизнес — 16%, стартап — 16%, некоммерческую организацию (НКО) — 12%. 8% заявили, что не хотят работать в организации и хотели бы стать индивидуальными предпринимателями или самозанятыми, а 17% утверждают, что готовы работать в любой компании.

Бренд работодателя для молодых кандидатов имеет значение, важен он для 52% опрошенных, очень важен — для 10%, неважен — для 38%.

В топ-5 индустрий, в которых хотели бы работать респонденты, вошли ИТ (47%), образование и наука (33%), медиа и СМИ (33%), культура и искусство (32%), банковская система и финансы (28%). В пятерке наименее популярных сфер — медицина (7%), транспорт (6%), фармацевтика (5%), общественное питание, ритейл и FMCG (3%) и строительство и девелопмент (2%). 10% сказали, что для них индустрия неважна.

Топ отделов внутри компаний, которые респонденты назвали в качестве предпочтительных мест работы, выглядит так: маркетинг и реклама (42%), ИТ (32%), стратегия и консалтинг (30%), управление персоналом / HR (29%), наука и исследования / R&D (27%), продажи и развитие бизнеса (26%), бухгалтерия и финансы (12%), производство и технология (12%) и юриспруденция (8%). Еще 8% сказали, что им неважно, в каком отделе они будут работать.

«Популярность ИТ сейчас на пике, и результаты опроса во многом оказались ожидаемыми, — отметила директор по маркетингу, коммуникациям и партнер консалтинговой компании get experts Анна Спирина. — Но хочется отметить привлекательность науки для многих молодых соискателей, а также по-прежнему высокую популярность финансовой сферы. Интересно, что, несмотря на стереотипы, молодые специалисты не так часто склонны рассматривать для себя стартапы как перспективное место работы, а стремятся к карьере в крупном бизнесе и государственных организациях. Увеличение в них числа молодых сотрудников может привести к значительным изменениям в форматах работы и корпоративной культуре. Они ждут большей гибкости, открытости и человечности, и компаниям постепенно придется подстраиваться к их запросам».

Участники опроса понимают, что постоянное обучение и регулярное повышение квалификации важны для успешного карьерного и профессионального роста. Говоря о повышении квалификации на работе, 77% опрошенных отметили, что хотели бы проходить ее в гибридном формате, совмещая онлайн- и офлайн-обучение, 15% высказались только за онлайн, 8% — за офлайн.

Самыми эффективными форматами для повышения квалификации, по мнению респондентов, оказались курсы повышения квалификации (77%), тренинги (54%), воркшопы и мастер-классы (52%). Кроме них называли также стажировки в компаниях-партнерах (46%), менторство (45%), долгосрочное обучение в вузе (26%) и кейс-чемпионаты (17%).

От своих работодателей опрошенные в основном ждут формулирования целей и направлений профессионального развития. Если представить работу как игру, то работодатель, как считают 49% участников исследования, окажется в роли тренера, который подскажет стратегию и поддержит в нужный момент. Около трети респондентов — 31% — видят в нем напарника, играющего наравне со всеми. Оставшиеся 20% видят работодателя вне игрового пространства: для 11% это судья, оценивающий результаты, которые показывают игроки, а для 9% — зритель, который полностью им доверяет и просто наблюдает за тем, как они справляются с работой.

«Молодые люди ищут возможности развития — как профессионального, так и личностного. Также для них имеет значение смысловое наполнение проектов, в которых они работают, и то, какое влияние их работа может оказать на окружающую среду и общество. IT традиционно на высоком уровне спроса, но если углубиться, то мы видим, что зумерам интересно не просто работать, а быть частью большого конечного продукта, результат которого можно оценить, чтобы понять, какой вклад был внесен именно ими. Это большое преимущество для работодателей, которые готовы к изменениям, так как они получают вовлеченных в результат сотрудников», — сказала начальник управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками НИУ ВШЭ Ольга Гаевская.