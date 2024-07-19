Школьники из Нижегородской области смогут бесплатно пройти курсы по веб-дизайну от МТС

Цифровая экосистема МТС запускает второй поток школы по веб-дизайну на онлайн-платформе «Поколение М». Бесплатная программа рассчитана на школьников с начальным и продвинутым уровнями знаний и включает уроки по созданию веб-сайтов, уникальных пользовательских интерфейсов, работу с инструментами для дизайна и прототипирования. Курс завершается конкурсным заданием от ИТ-команды МТС, по результатам которого лучших «студентов» пригласят на стажировку в МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Каждый участник образовательной программы может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом. На базовой программе школьники погружаются в азы профессии веб-дизайнера, узнают для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, знакомятся с ключевыми программами Tilda и Figma. Для ребят с опытом программирования предусмотрено более глубокое погружение в техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы, а также возможность работать с продвинутыми функциями программы Readymag.

«МТС уделяет большое внимание образовательному треку - мы запускаем множество обучающих программ и турниров как для действующих специалистов, так и для студентов и школьников. Нам важно, чтобы ребята как можно раньше погружались в мир ИТ, изучали разные специальности и находили то, что им реально интересно. Веб-дизайн - одно из популярных направлений среди молодежи. Это подтверждают результаты нашего прошлогоднего курса, каждый третий участник прошел его до конца и выполнил итоговое задание. Активными слушателями стали ребята со всей России, но больше всего участников было из Нижегородской и Ленинградской областей, Краснодарского и Пермского края. В этом году мы ожидаем еще большую вовлеченность, а ребят ждет не менее интересная подача и финальный кейс», – сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

В онлайн-курс вошли 11 уроков. Самые объемные по информационному наполнению стали практические лекции, где разбирается принцип работы в тех или иных программах. В финале курса студентам будет предложено конкурсное задание – самостоятельно создать сайт для одного из продуктов экосистемы МТС. Оценивать его функциональность и исполнение технических задач будет ИТ-команда МТС. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в МТС.

Финалисты первого курса по веб-дизайну, в качестве выпускного задания, чаще всего создавали дизайн-концепции «МТС Музыки» и МТС Travel. К примеру, один из участников курса внес в музыкальное приложение функцию выбора любимых исполнителей для пользователей, которые регистрируются через сайт. Также, ребята предлагали новые решения для оптимизации сайтов, добавляли расширенные возможности в цветовых настройках, интерактивные элементы.