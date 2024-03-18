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Новый функционал сервиса удаленной диагностики Wi-Fi роутеров от МТС сократил количество инцидентов на 15%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, что по итогам 2023 г. новый функционал удаленного обслуживания абонентских Wi-Fi роутеров через сервис InetCore позволил повысить эффективность службы техподдержки и сократить количество инцидентов с роутерами на 15%.

Inetcore — сервис для удаленной диагностики услуг фиксированной сети, созданный компанией МТС Digital. В 2023 г. в сервисе был реализован ряд новых функций. Ключевыми изменениями стали: возможность самостоятельной настройки абонентами Wi-Fi роутеров через чат-бот или голосовой бот, интерфейс диагностики для специалистов контактных центров с интерактивными сценариями обслуживания, возможность автоматического прогнозирования утилизации портов, а также заблаговременное информирование о необходимости замены оборудования.

В результате в 2023 г. количество инцидентов с Wi-Fi роутерами у пользователей сократилось на 15% и улучшились показатели первой линии поддержки: на 17% сократилось среднее время консультаций, на 5% выросло количество решенных вопросов, а отказных заявок при подключении абонентов стало меньше на 10%. Также было оптимизировано планирование расширения сети фиксированного доступа, которое теперь осуществляется автоматически, а выезд специалистов происходит на объекты с уже подготовленной инфраструктурой.

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Безопасность

«Мы стремимся перенаправить ресурсы с решения рутинных задач на стратегическое развитие сервисов и услуг. Все, что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано. При этом переход на InetCore позволил не только минимизировать рутинные процессы, связанные с техподдержкой, но и расширил возможности по автоматизированному расширению сетей», — сказал Виктор Белов, вице-президент по технике МТС.

Новый функционал также позволил МТС быстрее проводить обучение сотрудников технической поддержки благодаря интерактивным сценариям диагностики, сохранению и автоматизированному анализу сетевых данных. В результате новые сотрудники достигают показателей специалистов с опытом работы от полугода всего за месяц. Уровень удовлетворенности сервисных специалистов новым функционалом составил 73%.

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