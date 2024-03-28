ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о запуске новой услуги Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от АО «Флант» в Softline «Мультиоблако». Платформа предоставляется в виде готового облачного сервиса с включенной техподдержкой. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

На данный момент запрос на упрощение работы с контейнерами и микро-сервисами является особенно актуальным. Чтобы удовлетворить растущий спрос заказчиков, Softline «Мультиоблако» дополнил портфель SaaS-сервисов решением Kubernetes as a Service.

Kubernetes as a Service — решение, развернутое на ресурсах публичного облака Softline. Платформа предоставляется по модели SaaS, благодаря чему ее можно настроить и оптимизировать в зависимости от текущих нагрузок. Гибкость управления, в свою очередь, способствует росту эффективности рабочих процессов.

Услуга Kubernetes as a Service включает в себя не только установку под ключ, но и полноценную поддержку продукта на всех этапах реализации проекта. Это позволяет снизить временные и финансовые затраты на ИТ, поскольку все процессы реализуются виртуально на стороне Softline «Мультиоблако».

«Мы рады представить заказчикам новую услугу Kubernetes as a service от Softline “Мультиоблако”. Это полностью готовое решение, которое развернуто на ресурсах нашего облака. Платформа как сервис позволит организациям с легкостью управлять масштабируемыми приложениями для повышения эффективности разработки и обеспечения отказоустойчивости. Кроме того, поскольку решение может быть оптимизировано в зависимости от нагрузки, заказчики смогут сэкономить операционные ресурсы. Мы уверены, что Kubernetes-платформа в облаке поможет нашим клиентам в задачах импортозамещения и цифровой трансформации», — сказал Борис Шойхет, руководитель департамента развития сервисов ГК Softline.

«Чтобы оперативно реагировать на быстро меняющийся рынок, компаниям нужно постоянно трансформировать свой бизнес и выстраивать гибкие процессы. Deckhouse Kubernetes Platform в облаке помогает справиться с этими вызовами и получить готовый кластер “по кнопке”. Платформа как сервис дает возможность направить все доступные ресурсы на разработку продуктов, а не инвестировать их в изучение технологий. Использование Deckhouse Kubernetes Platform унифицирует подходы к разработке и построению процессов, а высокая доступность платформы в облаке Softline позволяет поддерживать SLA 99,99% и отвечает всем требованиям для надежной работы высоконагруженных приложений», — сказал Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — первая российская платформа для создания и управления идентичными Kubernetes-кластерами в любой ИТ-инфраструктуре.

«Softline Мультиоблако» — мультиоблачный провайдер решений, обеспечивающий безопасную и надежную облачную ИТ-инфраструктуру, с прозрачным управлением расходами и себестоимостью для решения задач бизнеса любого масштаба.

***

ПАО «Софтлайн» — более чем 30-летний опыт на ИТ-рынке, широкое региональное присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеет в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, Ваш Платежный Проводник и др.

«Флант» – контрибьютор Kubernetes. С 2008 г. занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. Компания входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», имеет лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации. «Флант» первая на российском рынке компания, получившая статус Kubernetes Certified Service Provider. Является Silver Member в клубе CNCF, развивающем Kubernetes и другие проекты на базе открытого кода.

Deckhouse Kubernetes Platform — первая российская платформа контейнеризации, единое решение для создания и управления сверхнадежной инфраструктурой. Платформа Deckhouse Kubernetes Platform успешно решает задачи импортозамещения и включена в Реестр отечественного ПО. Платформа легко интегрируется с российскими ОС: ALT Linux, Astra Linux и «Ред ОС», а также предоставляет богатый инструментарий для обеспечения самых высоких стандартов безопасности. АО «Флант» обладает лицензий на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации и проводит сертификацию платформы в системе сертификации ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации к средствам контейнеризации, утвержденным приказом ФСТЭК России № 118 от 4 июля 2022 г. Платформа подходит для Enterprise: под управлением платформы Deckhouse Kubernetes Platform уже работает 300+ кластеров, есть кейсы успешного внедрения в банках, ритейле, нефтегазовом секторе и финтехе с подтвержденным SLA 99,9%. В команде Deckhouse Kubernetes Platform — активные контрибьюторы Kubernetes, Dex, Istio и других общепризнанных Open Source-решений, ставших стандартом построения современной инфраструктуры.