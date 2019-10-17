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Red Hat обновила корпоративную Kubernetes-платформу OpenShift до версии 4.2

Интеграция Системное ПО
, Текст: Владимир Бахур

Red Hat анонсировала Red Hat OpenShift 4.2, новейшую версию своей Kubernetes-платформы корпоративного класса, уделив в ней особое внимание разработчикам приложений. Решение продолжает курс Red Hat на упрощение и автоматизацию работы с сервисами в гибридных облаках, помогая повысить скорость реализации и экономический эффект от внедрения инноваций за счет применения облачно-ориентированных приложений.

Red Hat OpenShift 4.2 призвана упростить использование облачных технологий и сделать их более доступными для разработчиков за счет автоматизации процессов настройки и управления средами Kubernetes. В результате, разработчики могут сосредоточиться на создании корпоративных приложений нового поколения, не тратя время и ресурсы на приобретение глубоких знаний и опыта работы с Kubernetes.

Новая версия платформы Red Hat также предлагает готовые девелоперские сервисы для работы с такими вещами, как сети service mesh, serverless-приложения и облачные конвейеры непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), которые призваны повысить производительности разработки Kubernetes-приложений.

Red Hat OpenShift Service Mesh – упрощает разработку, развертывание и управление микросервисными приложениями на платформе OpenShift. Функционал базируется на основе СПО-проектов Istio, Kiali и Jaeger, а также технологии Kubernetes Operators.

Red Hat OpenShift Serverless – снижает расходы на выполнение приложений, сводя их к нулю в периоды неактивности при сохранении отзывчивости на пользовательские запросы, и затем выполняя масштабирование по мере роста нагрузки. Функционал базируется на проекте Knative и представлен в версии Technology Preview.

Red Hat OpenShift Pipelines – обеспечивает выполнение каждой фазы CI/CD в своем собственном контейнере для гибкого и независимого масштабирования контейнеров, непрерывной интеграции и доставки. Функционал представлен в версии Developer Preview и реализован в виде Kubernetes Operator.

В новой версии OpenShift также появились Red Hat CodeReady Containers, позволяющие разработчику развернуть на своем компьютере готовое окружение OpenShift для разработки облачных приложений в локальном режиме. Разработчик получает законченную платформу, состоящую из инструментов разработки контейнеров и локального кластера, что значительно упрощает разработку облачных приложений в локальном режиме и последующее развертывание в полноценной среде OpenShift.

Корпоративные ИТ-системы никогда нельзя было охарактеризовать, как однородную, статичную серию развертываний. И текущая ситуация отнюдь не исключение. Те, кто сегодня принимают ИТ-решения, очень часто делают выбор в пользу гибридных сред на основе собственной ИТ-инфраструктуры предприятия и облачных сервисов. Чтобы облегчить переход на такие среды и обеспечить единообразие при работе с ними Red Hat OpenShift 4.2 предлагает ряд новых возможностей.

Более простая и быстрая автоматизированная установка OpenShift Container Platform на общедоступных облачных платформах, включая AWS, Azure и Google Cloud Platform (GCP), а также в частных облаках, наподобие OpenStack с унификацией управления.

Средства миграции для перехода с OpenShift 3 на OpenShift 4 с широким задействованием автоматизации при копировании рабочих нагрузок из одного кластера OpenShift в другой.

Драйверы Container Storage Interface (CSI) для подключения сторонних сервисов хранения к экосистеме Kubernetes. Также поддерживается OpenShift Container Storage 4 (пока находится в версии бета-версии).

Попытки использовать Kubernetes-платформы корпоративного класса при проведении цифровой трансформации часто сталкиваются с серьезными препятствиями в виде внутрикорпоративных или внешних стандартов безопасности, жестко регламентирующих сетевую связанность конфиденциальных данных и рабочих нагрузок, вплоть до физической изоляции от общекорпоративной сети. Это правильно с точки зрения безопасности, но сильно затрудняет миграцию и обновление соответствующих приложений и сервисов, вынуждая вводить сложные и многоэтапные ручные процессы.

Чтобы повысить удобство использования OpenShift в условиях гетерогенности сред развертывания и систем, включая те, что используются для работы с конфиденциальной информацией, Red Hat OpenShift 4.2 предлагает ряд улучшений на уровне установщика, включая поддержку изолированных конфигураций. Это упрощает развертывание новых версий корпоративной Kubernetes-платформы в средах без доступа к интернету или там, где такой доступ есть, но действуют строгие политики тестирования образов.

Red Hat OpenShift 4.2 станет доступна в ближайшие недели, загрузить ознакомительную версию можно будет на сайте try.openshift.com.

Ашеш Бадани (Ashesh Badani), старший вице-президент по облачным платформам Red Hat, отметил: «Все больше и больше организаций по всему миру доверяют Red Hat OpenShift свои самые важные бизнес-приложения. Мы продолжаем уделять приоритетное внимание тому, чтобы сделать следующее поколение корпоративных технологий с открытым кодом, таких как Kubernetes, более доступным для разработчиков, не забывая об интересах ИТ-администраторов. Поэтому при разработке OpenShift 4.2 мы сконцентрировались на функциях, которые помогут заказчикам ускорить разработку и доставку приложений».

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