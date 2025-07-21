МТС Integration Platform

Integration Platform - основа для реализации API-центричного ландшафта. Поддержка широкого спектра индустриальных протоколов и стандартов, использование встроенных инструментов Low/No-code и технологий искусственного интеллекта, позволяют быстро подключать новые системы и без привлечения разработчиков строить сложные интеграционные сценарии. Также платформа дает возможность подключать различные системы с разнообразными протоколами в единую цифровую среду, обеспечив совместимость с современными cloud-native решениями.