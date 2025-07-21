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МТС Integration Platform


Integration Platform - основа для реализации API-центричного ландшафта. Поддержка широкого спектра индустриальных протоколов и стандартов, использование встроенных инструментов Low/No-code и технологий искусственного интеллекта, позволяют быстро подключать новые системы и без привлечения разработчиков строить сложные интеграционные сценарии. Также платформа дает возможность подключать различные системы с разнообразными протоколами в единую цифровую среду, обеспечив совместимость с современными cloud-native решениями.

 

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Inpolus Integration Platform централизует и ускоряет обмен данными в Astros Logistics 1
01.08.2024 МТС разработала Integration Platform для бесшовной интеграции сервисов в экосистему 1
17.06.2024 Павел Таранов, МТС: Telecom Platform позволяет телеком-индустрии экосистемы двигаться быстрее 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

МТС Integration Platform и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13466 2
Парадигма 156 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 105 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69443 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15729 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21376 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1393 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 384 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5480 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 609 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21339 1
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Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 534 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2029 1
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1133 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7010 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54105 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1035 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7833 1
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 39 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1996 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3172 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7677 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 404 1
МТС - The Platform - МТС Ocean 15 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 217 1
МТС Telecom Platform 4 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 57 1
Таранов Павел 1 1
Воронин Павел 154 1
Россия - РФ - Российская федерация 151066 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1411 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 729 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2220 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6606 1
Экономический эффект 1139 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5916 1
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