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МТС Integration Platform
Integration Platform - основа для реализации API-центричного ландшафта. Поддержка широкого спектра индустриальных протоколов и стандартов, использование встроенных инструментов Low/No-code и технологий искусственного интеллекта, позволяют быстро подключать новые системы и без привлечения разработчиков строить сложные интеграционные сценарии. Также платформа дает возможность подключать различные системы с разнообразными протоколами в единую цифровую среду, обеспечив совместимость с современными cloud-native решениями.
УПОМИНАНИЯ
МТС Integration Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 105 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
|МТС - The Platform - МТС Ocean 15 2
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 217 1
|МТС Telecom Platform 4 1
|MTC Foris OSS - биллинговая система 57 1
|Таранов Павел 1 1
|Воронин Павел 154 1
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