Разделы

Цифровизация
|

MONT и «Инполюс» начали сотрудничество в целях развития экосистемы интеграционных решений

Группа компаний MONT заключила партнерское соглашение с российским разработчиком решений для интеграции и управления корпоративными данными «Инполюс». Цель сотрудничества – совместное развитие и продвижение на рынке экосистемы решений Inpolus Integration Platform, ядром которой выступает корпоративная шина данных Inpolus ESB. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Интеграционные технологии остаются одним из самых востребованных направлений у заказчиков среднего и крупного бизнеса. При этом многие компании по-прежнему полагаются на западные аналоги или внутренние разработки на базе open source. Inpolus Integration Platform предлагает зрелую, полностью отечественную альтернативу, зарегистрированную в реестре российского ПО и доказавшую эффективность в корпоративных внедрениях.

«У нас с компанией “Инполюс” долгая история сотрудничества. Мы видели, как команда шаг за шагом шла к созданию собственного решения, и рады, что теперь можем развивать партнерство в новом формате. В ближайшее время мы планируем увеличить число партнеров, обладающих экспертизой по этой платформе, чтобы масштабировать проекты и внедрения», — отметила Инна Мурзина, куратор направления от MONT.

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события
Спецпроект

Компания «Инполюс» обладает экспертизой в области интеграции корпоративных систем и участвует в реализации ключевых ИТ-проектов российских организаций. Новый этап сотрудничества с MONT станет основой для формирования устойчивой экосистемы отечественных решений, способной закрывать широкий спектр задач бизнеса.

«Для нас это не просто соглашение, а шаг к созданию сильного сообщества вокруг российских интеграционных решений. Вместе с MONT мы хотим, чтобы у партнеров и заказчиков была уверенность: на отечественных технологиях можно строить устойчивую и современную инфраструктуру», — отметила Оксана Апостолова, заместитель генерального директора компании «Инполюс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Искусственный интеллект в сертификации: как превратить затратную процедуру в конкурентное преимущество

Создан светоизлучающий нанопиксель, с помощью которого дисплей можно встроить в контактную линзу

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/